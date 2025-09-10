Nyheter24
Graffitikonstnären Disey Nakano död – blev 57 år

Publicerad: 10 sep. 2025, kl. 10:02
Uppdaterad: 10 sep. 2025, kl. 10:16
Disey i sin ateljé på Söder. Arkivbild. Foto: Jurek Holzer/SvD/TT

Graffitikonstnären Nicklas ”Disey Nakano” Dahlquist är död.

TT Nyhetsbyrån
TT Nyhetsbyrån,
Alice Adler
Alice Adler
Alice Adler,
Reporter

SVT

Det bekräftar hans familj för SVT Kulturnyheterna. Han var verksam från 80-talet och kallas i graffitikretsar för pionjär.

I ett inlägg på sociala medier skriver regissören Tarik Saleh, som själv höll på med konstformen, att Disey Nakano var en av de konstnärer som påverkat honom mest: "För oss som älskar graffitin är det svårt att förklara vad det är som definierar en mästare, det går liksom inte att sätta ord på. Du hade det bara – hela vägen”.

Nicklas ”Disey Nakano” Dahlquist gick bort efter en tids sjukdom. Han blev 57 år.

