Graffitikonstnären Disey Nakano död – blev 57 år

I ett inlägg på sociala medier skriver regissören Tarik Saleh, som själv höll på med konstformen, att Disey Nakano var en av de konstnärer som påverkat honom mest: "För oss som älskar graffitin är det svårt att förklara vad det är som definierar en mästare, det går liksom inte att sätta ord på. Du hade det bara – hela vägen”.