Så mycket får man handla för i TV4:s "Halv åtta hos mig"

Och det är absolut inte som folk tror.

Halv åtta hos mig är matlagningsprogrammet som redan vid sin premiär 2008 fick svenska folket att falla pladask. Det kanske därför inte är så konstigt att det därför fortsatt rulla i hela 17 år till. I programmet får tittarna följa med fyra stycken deltagare som får en kväll var där de ska få laga en förrätt, varmrätt och efterrätt med tillhörande dryck till sina tre andra gäster.

Gästerna får, medan huvudpersonen förbereder maten, gå omkring och kika i dennes hem för att se vad personen varit med om i livet och vilka prylar man samlat på sig.

Petra Mede är ny röst i Halv åtta hos mig. Bildkälla: TV4

Efter att alla fyra deltagare haft sin kväll så ska vinnaren med bäst mat utses och det gör den genom att alla fått ge varandras mat betyg.

Men det stannar inte där.

Under tiden deltagarna lagar mat så får de även prata med kameran, eller ja, en person bredvid kameran. Men vem är egentligen det?

– Det är oftast inslagsproducenter, vilket är vanligt i alla program. Petra är på plats ibland, berättade TV4 för Nyheter24.



Pengarna i TV4:s Halv åtta hos mig

Många tittare undrar även en annan sak – nämligen hur mycket pengar deltagarna får handla för? Detta så menyerna kan skilja sig väldigt mycket åt.



– De får ett litet bidrag till inköp, men resten får de lägga själva, berättar TV4.