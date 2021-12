Halv 8 hos mig har blivit ett folkkärt tv-program som klär de flesta tv-skärmar i Sverige, när klockan slår halv åtta. Med en minst lika folkkär programledare Morgan Alling, 53, bjuder programmet på kärlek, skratt och mat.

Är Morgan Alling på plats under inspelningen av Halv 8 hos mig?

I en tidigare intervju med halv 8 hos mig deltagaren, Melodie Sandström, 48, avslöjas det om Morgan Alling är på plats under inspelningen av programmet. 48-åringen förklarar att Morgan var på plats under något tillfälle, men inte mycket. Hon berättar att konversationen som Morgan har med deltagarna under programmets gång, är inspelade i efterhand.

– Han var på plats vid något tillfälle, berättar Melodie.

De spelade in från 08:00 till 01:00

I en intervju med Nyheter24 avslöjar en tidigare halv 8 hos mig deltagare, de långa inspelningsdagarna. Vinnare av del 64, år 2020, Dalia Missikos, 29, förklarar att de spelade in till sent på kvällen.

– Om det var min egna dag så började jag filma redan från åtta på morgonen, berättar Dalia och fortsätter.

– Så slutade vi filma runt ett på natten kanske, det var lite långdraget.

Hon berättar dock att det var under finalen, vilket kan påverka inspelningstiden.