Böter för den som använder ip-tv – enligt nytt förslag

Ändra lagen så att den som tittar på illegal ip-tv kan straffas med böter. Det föreslås i utredningen om illegalt strömmad tv. Pengar som borde tillfalla kulturskapare och idrottsrörelser går i stället går direkt ned i kriminellas fickor, säger kulturministern.

Regeringens särskilda utredare Eva Bergquist lämnar över utredningen om illegalt strömmad tv, så kallad ip-tv, till kulturminister Parisa Liljestrand (M) på tisdagsförmiddagen.

— Det har saknats tillfälliga och aktuella siffror kring den faktiska omfattningen kring detta. Nu får vi en klarare bild av omfattningen och vilka verktyg vi kan använda för att motverka det här, säger Liljestrand på pressträffen.

Böter för privatpersoner

Nuföreslås det i utredningen att ”lagen om förbud beträffande viss avkodningsutrustning” skrivs om, alltså byter namn, – så att den går att tillämpa mot privatpersoner som tittar på olaglig ip-tv.

Enligt förslaget ska straffet för konsumenterna bli böter, medan de som bedriver den kommersiella verksamheten ska kunna få upp till sex års fängelse.

Lagändringarna föreslås träda i kraft 1 juli 2026.

Utredarens slutsats är även att myndigheter som polisen och Skatteverket måste prioritera ärenden som rör olaglig ip-tv, samt att Patent- och registreringsverket samt Post- och telestyrelsen bör få särskilda uppdrag på området.

Blockera

Man vill även ta bort resultat i sökmotorer som avser olagliga tjänster, samt att regeringen utreder möjligheten att ”liveblockera” – möjligheten att stänga av ip-adresser och sändningar – under pågående evenemang så att rättighetsinnehavare snabbt kan begära blockering av sådana olovliga sändningar.

Enligt Eva Bergquist använder omkring 700 000 svenskar olovliga tjänster för att strömma tv- och sportsändningar.