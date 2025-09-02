Vid årskiftet kommer TV4 lämna marknätet och istället bli en betalkanal. Ungefär 200 000 hushåll kommer att påverkas. Här får du veta om du tillhör ett av dessa.

I dagarna meddelade TV4 att de kommer att lämna marknätet och där med sluta vara en gratiskanal som alla kan se på.

Vid årskiftet kommer TV4 istället bli en betalkanal, som inte alla automatiskt kommer ha tillgång till.

200 000 hushåll blir av med TV4 i vinter

De kanaler som är gratis sänds via tv-master som kan fångas upp en antenner, och på så sätt visas utan att man måste betala för det.

Majoriteten av SVT:s kanaler sänds på detta sätt, men TV4 har länge varit den enda kommersiella kanalen som också sänts via marknätet. Men nu är det alltså slut på det.

Ungefär 200 000 hushåll kommer att påverkas av förändringen, enligt TV4:s vd Mathias Berg.



Här reder vi ut vad som avgör om du kommer drabbas i vinter eller inte.

Så vet du om du blir av med TV4 i vinter

Om du i dag endast har kanalerna SVT1, SVT2, Kunskapskanalen, SVT24, SVT Barn, TV Finland och TV4 kommer du att drabbas och förlora TV4 vid årsskiftet.

Men om du redan har andra kanaler utöver detta och betalar för ett kanalpaket via en kabeloperatör eller liknande kommer allt att fortsätta som vanligt även i vinter.