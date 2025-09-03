Tittarna rasar på TV4 efter stora förändring: "För jävligt"

Vid årskiftet kommer 200 000 hushåll att bli av med TV4. Nu rasar tittarna på beslutet, men TV4 vill inte kommentera kritiken.

I dagarna meddelade TV4 att de skulle lämna marknätet och istället bli en betalkanal. TV4 har länge varit den enda kommersiella kanalen som funnits på marknätet.

Ungefär 200 000 hushåll kommer att påverkas av förändringen som träder i kraft vid årskiftet, enligt TV4:s vd Mathias Berg.

Stor förändring för TV4

Både Sveriges Radio och Omni har pratat med äldre tv-tittare om hur de ser på förändringen och många har ställt sig mycket kritiska. En 82-årig kvinna från Tibro, berättar för Omni att tv:n är hennes sätt att hålla sig uppdaterad om vad som händer i världen och att hon efter årsskiftet inte kommer ha något att titta på.

– Det är mitt sätt att kommunicera med omvärlden, säger kvinnan till Omni.

Tittarna rasar när TV4 blir betalkanal

Men även de lite yngre tv-tittarna är kritiska till förändringen. När Nyheter24 frågade sina läsare på Facebook vad de tyckte om att TV4 skulle bli en betalkanal var det många som var arga över beslutet.

"Bedrövligt…och som vanligt så glömmer man bort alla gammla som inte kan detta med allt nytt…ta bara detta med att sätta på och få bild idag det kan vara bra jobbigt för dom äldre."

"Det är för jävligt att TV ska bli en klassfråga bara rika ska ha råd att se TV nu har public service först lagt ner Mark sändningarna och nu blir TV4 så vi som bor i ödemarken får inte se TV fortsättningen Fy fan"

"TV4 kommer att tappa många av sina tittare. Nyhetsmorgon och Nyhetsdagen och Efter fem, har väl mest pensionärer bland de som ser på TV."

"Dåligt! Det finns många äldre som inte har internet."