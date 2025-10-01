Erik Blix lämnar P4 Extra – efter 17 år

Programmet, som beskrivs som ”en söndagstalkshow med mer tid för både ingående samtal med spännande gäster och egna och andras reflexioner”, kommer också det att sändas i P4.

”Jag är en riktig frukostälskare, det ska vara nybakat, doftande och frikostigt och ju längre man kan sitta och njuta, desto bättre. Framför allt ser jag fram emot att samtala om stort och smått i nuet med prat- och frukostsugna gäster. Jag vill att lyssnarna ska känna att de är i gott och nyfiket sällskap och har ett litet leende med sig resten av dagen”, säger Erik Blix i ett pressmeddelande.