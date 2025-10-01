Nyheter24
Erik Blix lämnar P4 Extra – efter 17 år

Publicerad: 1 okt. 2025, kl. 07:02
Uppdaterad: 1 okt. 2025, kl. 07:54
Erik Blix blir med nytt radioprogram. Arkivbild. Foto: Adam Ihse/TT

Efter 17 år som programledare för ”P4 Extra” väntar ett nytt program för Erik Blix. Med start på söndag den 5 oktober leder han nya pratshowen ”Söndagsfrukost med Blix”.

Programmet, som beskrivs som ”en söndagstalkshow med mer tid för både ingående samtal med spännande gäster och egna och andras reflexioner”, kommer också det att sändas i P4.

”Jag är en riktig frukostälskare, det ska vara nybakat, doftande och frikostigt och ju längre man kan sitta och njuta, desto bättre. Framför allt ser jag fram emot att samtala om stort och smått i nuet med prat- och frukostsugna gäster. Jag vill att lyssnarna ska känna att de är i gott och nyfiket sällskap och har ett litet leende med sig resten av dagen”, säger Erik Blix i ett pressmeddelande.

Inledde sin karriär på lokalradion i Uddevalla

Den i dag 68-årige Blix inledde sin radiokarriär på lokalradion i Uddevalla, och har genom åren jobbat på både P3 och P4. Han har även varit programledare i både SVT och TV4.

”Söndagsfrukost med Blix” sänds 08.20–10.30 på söndagar.

