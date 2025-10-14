Nyheter24
Svenska filmklassiker läggs ut gratis på Youtube

Publicerad: 14 okt. 2025, kl. 10:33
Uppdaterad: 14 okt. 2025, kl. 16:51
SF lägger ut svenska filmklassiker
SF Studios lägger ut svenska filmklassiker gratis på Youtube. Foto: Stina Stjernkvist/TT Bild, Youtube

Börjar det bli dyrt att betala för alla streamingtjänster? Älskar du gamla filmklassiker? Då kanske den nya Youtube-kanalen SF Studio Classics kan vara något för dig.

SF Studios Classics heter den nya Youtube-kanalen, där tittare i Sverige och runt om i världen nu kan se klassiska svenska filmer gratis, enligt ett pressmeddelande från SF Studios.

SF Studios Classics på Youtube

Vid lanseringen finns flera titlar tillgängliga, med nya filmer som publiceras varje vecka. Urvalet inkluderar verk av regissörer som Victor Sjöström, Mauritz Stiller och Gustaf Molander, bland annat Judaspengar (1915), Vingarne (1916) och Medan staden sover (1950).

"Med SF Studios Classics vill vi göra svensk filmhistoria mer tillgänglig och levande. YouTube är en perfekt plattform för både filmälskare och nya generationer", säger Helena Hertz, chef för licenser och rättigheter på SF Studios, enligt pressmeddelandet.

Kanalen hittar du under namnet @SFStudiosclassicspå Youtube. 

