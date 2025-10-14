Britney Spears ex-make Kevin Federline: "Dags att slå larm"

Kevin Federline är djupt oroad över sin ex-fru Britney Spears. Bland annat berättar han om hur Britneys barn vaknade av att hon stod i rummet med en kniv i handen.

Kevin Federline – dansaren och DJ:n som tidigare var gift med popstjärnan Britney Spears – skriver i sina memoarer att han är orolig för Spears efter att hennes förmyndarskap avslutats, enligt New York Times.

Kevin Federline och Britney Spears. Bildkälla: AP Photo/Danny Moloshok/TT Bild

I sin nya memoar You thought you knew ("Du trodde att du visste") ger Federline sin bild av hans och Britney Spears äktenskap, som varade i tre år och avslutades 2007, vilket i sin tur blev början på en vårdnadstvist. Enligt Federline har han knappt haft kontakt med Spears under de 18 år som gått sedan separationen, men skriver i boken att han blivit allt mer orolig för vad han beskriver som instabilt beteende, och hänvisar till deras två söner Sean Preston, 20, och Jayden James, 19.

"Britney Spears stod med kniv i handen"

"De vaknade ibland på natten och såg henne stå tyst i dörröppningen, och tittade på dem när de sov – ‘Åh, ni är vakna?’ – med en kniv i handen. Sedan vände hon sig om och gick utan förklaring," skriver Federline.

Annons

I bokens näst sista kapitel skrev han att "Det har blivit omöjligt att låtsas att allt är okej", samt att "Något dåligt kommer att hända om inget förändras, och min största rädsla är att våra söner kommer att få plocka upp bitarna".

Britney Spears. Bildkälla: Stella Pictures.

Kevin Federlines vädjan: "Det är dags att slå larm"

En talesperson för Spears avböjde att kommentera på måndagen.

Annons

Spears förmyndarskap avslutades 2021 efter att en domare konstaterat att det "inte längre var nödvändigt". Federline skriver att "FreeBritney"-rörelsen, som kämpade för att avsluta förmyndarskapet, "kanske startade från en god plats", men att den nu gjort att yrkespersoner med möjlighet att hjälpa Spears är rädda för att ingripa.

Federline vädjar till alla som berörts av Britney att ge henne och deras barn stöd:

"Nu, mer än någonsin, behöver de ert stöd. Jag har varit deras buffert i åratal, men nu är det större än mig. Det är dags att slå larm."

Britney Spears med sönerna år 2013. Bildkälla: Stella Pictures.

Britney Spears anhöriga blev varnade: "Göm alla knivar"

Nyheter24 har tidigare rapporterat om hur flera av Britneys fans reagerat på att stjärnan börjat prata med sin brittiska dialekt – vilket de då tolkat som en stor varningsklocka. Den dialekten har tidigare varit närvarande i samband med att Britney inte mått särskilt bra psykiskt.

Annons

Innan Britney år 2008 blev tvångsinlagd så pratade hon med den brittiska dialekten. I samma veva intervjuade amerikanska tidningen People psykologen Renee A. Cohen som då berättade om dissociativ identitetsstörning.

– När någon har dissociativ identitetsstörning så är varje identitet frånskild från den andra. Varje identitet kan ha ett eget namn, minnen, uppförande och känslor. Brännpunkten är: När Britney använder sin brittiska dialekt eller tycks ta en annan identitet, vet hon då om att hon är Britney Spears?, sa Cohen till People då.

Britney Spears. Bildkälla: Stella Pictures.

Britney Spears var även inlagd år 2007 då hon under ett publikt sammanbrott rakade av sig håret. Året därpå så blev hon återigen inland på psyket efter att hon låst in sig själv och ett av barnen i ett badrum.

Sedan Britney Spears blev fri från sitt förmyndarskapet så har oron stigit för henne. Us Magazine har rapporterat om hur Britney tidigare behandlats med litium för bipolär sjukdom, men att hon gick av den medicinen då hon inte längre hade någon förmyndare.

Fansen oroar sig för Britney Spears. Bildkälla: Stella Pictures.

2023 släppte den amerikanska kändissajten TMZ en dokumentär om Britney Spears, och där framkom det uppgifter om att Britney har en fascination för just knivar – precis det som Federline skriver om i boken.

Enligt dokumentären var då flera av Britneys anhöriga djupt oroade över hennes mående. Ett råd som då ska ha givits till de närmast henne var att "hålla knivar borta från henne" eftersom hon har en "fascination för knivar".





– Hennes hem är en enda stor röra. Hon städar inte upp efter hundarna, hon har ingen som städar varje dag, och hon funkar helt enkelt inte som en vuxen skulle fungera, sa en källa till Daily Mail då.

