Kiss-gitarristen Ace Frehley är död – blev 74 år gammal

Paul ”Ace” Frehley är död. Kiss-gitarristen blev 74 år gammal.

Kiss-gitarristen Paul ”Ace” Frehley är död, meddelar hans familj i ett uttalande enligt Variety.

”Vi är fullständigt förkrossade och förtvivlade. Under hans sista stunder hade vi turen att kunna omge honom av kärlek, omtanke, fridfulla ord, tankar, böner och välvilja när han lämnade den här jorden”, uppger familjen i uttalandet.

”Minnet av Ace kommer att leva vidare för evigt!”

Under torsdagskvällen, svensk tid, kom uppgifter att han fick livsuppehållande vård i respirator efter en hjärnblödning. Han uppgavs ha drabbats av en hjärnblödning efter att ha fallit i sin studio för ett par veckor sedan, vilket ledde till att han ställt in sin turné.

Ace Frehley föddes 27 april 1951 i Bronx, New York. Han lärde sig själv att spela gitarr i tonåren.

— Jag har aldrig tagit en lektion, och mitt sinne för melodier kommer från när jag sjöng i kyrkokören. Så det jag har kan inte läras ut. Du måste ha det inom dig. Antingen har du det – eller så har du ingenting alls, sade Frehley i en intervju med Guitar world 2024.

Kiss. Foto: Volker Wiciok/TT

Grundade Kiss

1973 var han med och grundade rockbandet Kiss tillsammans med Gene Simmons, Paul Stanley och Peter Criss. Frehley fick smeknamnet Spaceman eller Space Ace.

Ett av många ikoniska rockögonblick hände den 12 december 1976 under en konsert i Lakeland, Florida, då Frehley fick en kraftig elchock när han rörde vid ett feljordat metallräcke på scenen – en incident som nästan kostade honom livet. Han beskriver i sin självbiografi ”No Regrets” hur allt svartnade och han trodde att han dog på scenen.

Trots olyckan återvände han tio minuter senare för att avsluta konserten, till publikens jubel.

— Att jag blev elektrifierad och inte föll framlänges var ett mirakel. Det måste ha varit änglar som puttade mig bakåt, sade Frehley i en intervju med Louder sound i år.

Ace Frehley. Foto: Claudio Bresciani/TT

Händelsen inspirerade honom att skriva låten “Shock Me” till albumet Love Gun (1977) – den första Kiss-låt han själv sjöng på.

Frehley spelade med Kiss till 1982 men lämnade bandet på grund av drogproblem och kreativa meningsskiljaktigheter. Han startade därefter bandet Frehley’s Comet men återvände till Kiss 1996 för återföreningsturnén och stannade till 2002.

Förutom Kiss-klassiker som ”Rock and Roll all nite”, ”Detroit Rock City” och ”I was made for lovin’ you”, är han känd för sololåtar som ”Back in the New York groove” och ”Into the night”.

2024 gav han ut sitt tionde studioalbum ”10,000 Volts”.