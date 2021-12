Nöjesåret 2021 – januari-juni

2: Svensk rap står i centrum hela året och det börjar direkt. Artisten Yasin häktas misstänkt för inblandning i kidnappningen av rapparen Einár och det blir starten på en av årets mest inflammerade debatter; kan man skilja konsten från konstnären, eller är gangsterrappen en del av kriminaliteten? Debatten pågår hela året och når en kulmen i oktober.

8: Olivia Rodrigo släpper ”Drivers license”, årets mest spelade låt på Spotify i hela världen vilket gör den 18-åriga Disneyskådisen till superstjärna.

Olivia Rodrigo slår igenom i januari. Arkivbild.

15: När Fredrik Skavlan tar ledigt får Carina Bergfeldt vikariera i SVT. Det blir en publiksuccé, två miljoner tittare ser första avsnittet av hennes pratshow. När Skavlan sedan lägger av helt i december efter 13 år och 303 avsnitt får Bergfeldt ta över permanent.

17: Det är seriestart för ”Tunna blå linjen” i SVT. Det kritikerhyllade polisdramat blir en av årets stora svenska tv-snackisar, inte minst för skildringen av Malmö och den komplicerade kärleksrelationen mellan poliserna Sara och Magnus.

30: Pandemin plågar artisterna som inte får ha publik på sina konserter. ”Don’t stop the music”, en välgörenhetsgala för konsertindustrin, arrangeras i TV4 där stjärnor som Zara Larsson, Benjamin Ingrosso, Tomas Ledin och Lars Winnerbäck är med. Galan samlar in tre miljoner kronor.

FEBRUARI

Britney Spears-fans kräver hennes frihet i februari. Arkivbild.

5: Det är premiär på en ny Britney Spears-dokumentär av New York Times, som skapar debatt om hur stjärnan behandlas. ”Free Britney” blir slagordet för alla som vill att artisten ska slippa ha sin pappa som förmyndare. Fortsättning följer.

6: En kvinna i södra Stockholm får många felringningar efter Danny Saucedos nummer i Melodifestivalen eftersom han skrivit ut mobilnumret till ”en kompis” på en kartong på scenen, men skrivit en siffra slarvigt så att många såg fel.

22: Daft Punk splittras efter 28 år och massor av klassiska hits. Den hemlighetsfulla franska popduon tar avsked genom att "spränga sig själva" i en video som publiceras på hemsidan.

24: Lady Gagas hundvakt blir nedskjuten av okända gärningsmän som stjäl två av stjärnans hundar i Los Angeles. Gaga erbjuder 500 000 kronor i belöning. Två dagar senare återfinns hundarna.

MARS

13: Tusse vinner Melodifestivalen med låten ”Voices”. Segern är överlägsen och killen från Kongo via Tällberg i Dalarna får sitt stora genombrott under året.

15: ”Husavik”, låten Molly Sandén sjunger i filmen ”Eurovision song contest”, nomineras till en Oscar. Hon får dock inte uppträda på själva galan i april utan sjunger i tv från Island. Inte vinner hon heller. Stayetten går till artisten Her.

20: Yasin utses till årets artist på P3 Guld-galan. Eftersom rapparen sitter häktad blossar debatten upp igen om det är rätt av Sveriges Radio att lyfta fram honom. Tre dagar senare åtalas Yasin för stämpling till människorov, som det kallas.

26: Premiär för TV4:s ”Masked singer Sverige”, lite oväntat årets stora svenska tv-händelse. Programmet där folk ska gissa vilka kändisar som döljer sig bakom utflippade masker lockar storpublik. Komikern Daniel Norberg är kvar längst och ”vinner”.

27: Janne Josefsson är det kanske mest oväntade namnet i vårens upplaga av ”Let’s dance”, men han klarar inte publikens granskning och blir denna kväll den första som får lämna programmet i TV4.

Janne Josefsson får det svårt i "Let's dance" i mars. Arkivbild.

APRIL

Evin Ahmad och Olle Sarri i "Snabba cash", som har premiär i april.

7: Tv-versionen av ”Snabba cash” har premiär på Netflix och blir en stor snackis. Till skillnad från boken kretsar tv-serien kring en kvinna (Evin Ahmad).

15: Dansbandsvärlden är i kris. Coronan gör att man inte får kramas till musik. För andra året i följd ställs dansbandsveckan i Malung in och många rapporter kommer in om orkestrar som splittras och ger upp.

20: ”Paradise Hotel” stoppas på Viaplay efter anklagelser om övergrepp som polisanmälts. Några veckor senare ställs resten av säsongen in och Discovery+ blåser av sin motsvarande serie ”Ex on the beach” när kritiken mot själva genren blir för stor. Mot årets slut skrotar även TV4 sin "Big brother". Är den avklädda dejtingrealityn på väg att dö ut?

30: Äntligen lite goda nyheter för nöjesvärlden i pandemin. Regeringen höjer publiktaket för sport och kultur. Från och med 17 maj tillåts upp till 500 personer sittande utomhus under vissa förutsättningar.

MAJ

2: Billie Eilish byter stil och fotograferas på Vogues omslag i underkläder, vilket gör många trogna fans som är vana att se henne i baggy-kläder upprörda. Billie svarar genom att kallar sina nya skiva "Happier than ever".

10: Svante Thuresson avlider. Den coole jazzmannen, som sjungit det mesta under sin långa karriär blir 84 år gammal.

14: Christer Björkman får ett nytt jobb. Tv-bolaget NBC meddelar att de ska sända American Song Contest 2022, med den svenska schlagergeneralen som en av producenterna.

Måneskin från Italien vinner finalen av Eurovision Song Contest, men vad gör sångaren i green room? Arkivbild.

22: Tusse kommer på 14:e plats i Eurovision Song Contest med låten ”Voices”. Italienska rockgruppen Måneskin vinner, men sångaren Damiano David hamnar dock i blåsväder när det i tv ser ut som att han snortar kokain i green room. Dagen efter går han med på att låta sig drogtestas. Det är negativt.

27: Återträffar är stort i tv i år. HBO Max sänder en ”reunion” med skådespelarna i tv-serien ”Vänner”. Även ”Sex and the city”-gänget återförenas i december. Liksom ”Dexter” och dessutom kommer det en ny version av ”Gossip girl”.

JUNI

3: Victor Leksell får tre priser på Grammisgalan, däribland det för årets artist. Även här får Yasin ett pris, för årets hiphop medan han sitter häktad i väntan på dom.

A36 står för årets stora sommarplåga i juni. Arkivbild.

7: ”Samma gamla vanliga” med A36 går in som etta på svenska singellistan och blir kvar där i sex veckor. Göteborgsrapparens låt blir årets svenska sommarplåga.

26: Bruce Springsteen återinviger sin föreställning på Broadway och blir den förste som spelar i New Yorks teaterdistrikt sedan pandemin stängde ner allt. Vaccinpass krävs för att komma in, men det är fullsatt.

27: Peps Persson går bort. Den skånske ikonen som förde in reggae i folkhemmet med låtar som ”Hög standard” och ”Oh boy” blir 84 år gammal.