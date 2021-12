Pandemin är över – åtminstone på tv

Fakta: Fler pandemicitat "And just like that": När "And just like that"-trion bestående av Carrie, Charlotte och Miranda stöter på sin vän Bitsy von Muffling uppstår oklarheter om hur de ska hälsa: "Kramas vi, stöter armbåge, teckenspråk, röksignaler? Hur gör man nu för tiden?", frågar sig Bitsy. "Curb your enthusiam": Larry Davids vän Albert Brooks ordnar en begravning åt sig själv, trots att han är vid liv. Under tiden upptäcker sällskapet Brooks förråd av olika hygienprodukter. Ilska uppstår och skådespelaren Jon Hamm utropar "Sjukvården behövde det här!" och "Vad är det för fel på dig, har du förrådet fullt av toalettpapper?!". "Gossip girl": Det är terminsstart och eleverna samlas utanför skolan. Rollfiguren Audrey Hope frågar sin promiskuöse och obrydde vän Max Wolfe: "Sedan när kommer du i tid?". Han svarar: "Under den här perioden har jag insett behovet av mänsklig närhet". Rollfiguren Zoya retar influeraren Julien, för att hon skulle ha medverkat i den hånade videon där kändisar sjunger "Imagine" ihop. Det sistnämnda fenomenet inträffade på riktigt i mars 2020.

Medan vi går mot 2022 med två meters avstånd och munskydds-imma på glasögonen, berättar flera tv-serier om covid-19 i imperfekt.

I den nya "Sex and the city"-uppföljaren "And just like that" gör serieskaparen Michael Patrick King det tydligt att covid-19 tillhör historien. Det är kanske inte särskilt konstigt när varken "sex" eller "the city" gör sig särskilt bra under en pandemi.

Draget märks inte minst i Carries öppningsord i premiäravsnittet, när huvudrollstrion trängs på en restaurang: "Minns ni när vi var tvungna att hålla två meters avstånd?".

När en bekant till vännerna senare får reda på att rollfiguren Samantha har flyttat till London, andas hon ut: “Tack och lov, efter alla hemskheter vi har varit med om utgår jag bara från att alla jag inte har sett på ett tag är döda – eller har gett upp och flyttat till Palm Beach”.

Refererar till zoom

Även den nya versionen av "Gossip girl" utspelas i ett universum där världen har besegrat pandemin – något som det hintas om inledningsvis. När läraren Kate kommer tillbaka efter sommaruppehållet förvånas hon över elevernas elakheter, och säger "Jag förstår inte varför jag väntar mig att de ska vara snälla? Ett år på zoom har lurat mig". Tugget på skolgården går i liknande banor, i stil med "Är det så här ditt ansikte ser ut utan munskydd?". Sedan fortsätter handlingen med fest, folksamlingar och mer intima stunder, som om ingenting hade hänt.

Även den senaste säsongen av "Curb your enthusiasm" inleds på liknande sätt, när Larry David upptäcker att hans vän Albert Brooks är en "covid-bunkrare" – i en värld som annars inte tycks påverkad av pandemin.

Fest och fulla salonger – nya "Gossip girl" skildrar ett pandemifritt New York. Pressbild.

"Rika påverkas inte"

Flera nya tv-serier som utspelas i nutid har valt att helt skippa virusreferenser. Den tredje säsongen av "Succession" sköts upp till följd av pandemin – och skådespelaren Mark Blum, som spelade Waystar RoyCo-anställde Bill Lockhart, dog efter att ha drabbats av sjukdomen.

Handlingen däremot, som följer den extremt rike mediemogulen Logan Roy och hans familj, utspelas både i USA och italienska Toscana, utan något som helst tecken på farsoten. Skådespelaren Sarah Snook, som spelar Shiv Roy, har kommenterat den pandemifria säsongen med orden: "Det här är väldigt rika personer. Och tyvärr kommer inga av de verkligt rika personerna att påverkas av pandemin", enligt Vulture.

Inte heller stora serier som "Squid game", "White lotus" eller "Mare of Easttown" nämner pandemin, trots att serierna verkar äga rum i nutid.

Coronaserierna floppade

Enligt The Guardian-skribenten Adrian Horton är det bästa sättet att hantera pandemin just att inte nämna den alls. I en text på temat konstaterar han att "Till och med mer än 18 månader in känns det för tidigt att skildra pandemin i tv och film".

Trenden – att lämna isoleringens tid bakom sig, skiljer sig från hur film och tv hanterade pandemifrågan i början 2020. Då kom flera produktioner på temat, i Sverige premiärvisades bland annat Josephine Bornebuschs film "Orca", som handlar om distansering och ensamhet. 2021 kom Camilla Läckbergs kärlekshistoria i virus-miljö, "Glaciär".

Internationellt ägnade till exempel sjukhusserien "Grey's anatomy" en hel säsong åt viruset. Den amerikanska tv-kanalen Freeform släppte serien "Love in the time of corona" och Netflix kom med "Social distance" – som båda floppade.