Japanskt drama kritikerfavorit inför Oscarsgala

På lördagen var det National Society of Film Critics som gav sitt finaste pris till Ryusuke Hamaguchis film, i konkurrens med Celine Sciammas "Lilla mamma" och Jane Campions "The power of the dog", uppger The Wrap. Hamaguchi tilldelades också priset för bästa regi.

Tidigare har "Drive my car", som baseras på en novell av Haruki Murakami, utsetts till årets bästa film av kritikerorganisationerna i New York respektive Los Angeles. Den har också chans att få pris på Golden Globe-galan i kategorin bästa icke-engelskspråkiga film.