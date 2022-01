Primal Scream-basist filmar hemlösas hundar

Enligt BBC News bestämde sig Simone Butler för att intervjua grundaren av brittiska Dogs on the Streets när hon själv var på jakt efter en fyrbent vän. Den ideella organisationens syfte är att stötta hemlösa hundägare och se till att djuren inte far illa.

Kärnfrågan i filmen "The year of the dog" är om det är rätt att ha hund ifall du lever i hemlöshet. Och svaret är "ja", enligt Simone Butler, även om hon själv inledde projektet med en del fördomar.

— Jag insåg att hundarna på gatan är så otroligt älskade, de är alltid tillsammans med sina ägare, säger Primal Scream-basisten och framhåller att djurens ägare i de allra flesta fall sätter hundarnas välmående före sitt eget.

"Year of the dog" visas bland annat på Amazon från den 10 januari.