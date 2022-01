Sångerskan Ronnie Spector är död

"Vår älskade ängel Ronnie lämnade jordelivet i dag efter en kort tids kamp mot cancern. Hon var med sin familj och sin man Jonathan. Ronnie levde livet med glimten i ögat, en fräck attityd och ett retsamt sinne för humor", skriver familjen.

Ronnie Spector föddes som Veronica Bennett 1943 i New York. Hon, systern Estelle Bennett och kusinen Nedra Talley bildade gruppen The Ronettes 1957. De sökte upp producenten Phil Spector som signade dem till sitt bolag Philles Records 1963. Samma år släpptes deras ikoniska hitlåt "Be my baby".

Hon och den gifte producenten inledde en affär och gifte sig efter Phil Spectors skilsmässa 1965. Ronnie Spector har talat öppet om hur han höll henne inlåst i deras gemensamma hem under flera års tid, tills hon 1972 flydde barfota och utan ägodelar med sin mammas hjälp.

"Jag visste att om jag inte lämnade så skulle jag dö där", har hon skrivit i sina memoarer.