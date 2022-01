Tiffany Haddish gripen av polis på motorväg

Nu åtalas hon för rattfylleri, enligt TMZ handlar det om misstänkt marijuanarökning.

Tiffany Haddish släpptes efter några timmar och fick betala borgen på motsvarande omkring 15 000 kronor.

Den 42-åriga Haddish är en av favoriterna till värdskapet för Oscarsgalan. Hon är också aktuell i "The card counter" av Paul Schrader samt ett gäng kommande filmer, däribland "The unbearable weight of massive talent" om och med Nicolas Cage.