Sångerskan Rachel Nagy är död

"Med Detroit Cobras förde Rachel Nagy ut rock, soul och r'n' b till fans över hela världen. Hon var mer än en artist, hon förkroppsligade musikens anda och förde den till nya höjder med sin egen djupt berörande sångkraft", skriver bandets gitarrist Greg Cartwright på Instagram.

The Detroit Cobras bildades 1994 och är en del av garagerockscenen, som även inkluderar band som The White Stripes och The Dirtbombs.

Bandet är fortfarande aktivt och har gjort sig känt för att spela covers av för det mesta ganska obskyra r'n'b-låtar från 1960-talet.