Svårt år för svensk biofilm

Fakta: Biofilm 2021 Det totala antalet biobesök i Sverige under 2021 var 6 027 312, jämfört med 5 666 632 under 2020 och 15,9 miljoner 2019. 12,6 procent av dessa gällde svensk film, som hade totalt 759 571 biobesök. Bland de svenska filmerna toppades "Sune – uppdrag midsommar" (229 274 besök), följd av "Sagan om Karl-Bertil Jonssons julafton" (145 471 besök), "Bamse och Vulkanön” (76 842 besök) och storsatsningen "Utvandrarna" (73 926 besök). På listan över samtliga filmer toppar tre amerikanska filmer: "No time to die", "Spider-Man: No way home" och "Dune". Därefter letar sig svenska "Sune – Uppdrag midsommar" in på fjärdeplatsen och "Sagan om Karl-Bertil Jonssons julafton" ligger på tionde plats. De svenska biobesöken per år har legat på 15–18 miljoner de senaste 20 åren. Källa: Sveriges Biografägareförbund

— Det vi ser är att det har varit oerhört svårt för alla som sysslar med film – biografägarna, distributörerna och producenterna. Framför allt är det restriktionerna som är den avgörande faktorn. Med max åtta personer i salongen under de första månaderna kan vi inte dra några växlar på det här eller förra året, säger Peter Fornstam, ordförande för Sveriges Biografägareförbund.

Hos filmdistributören Nordisk Film har man ännu inte avslutat utvärderingen av förra året, men man tycker sig även där se ett bioår präglat av pandemin.

— Det har dels lett till starkt begränsad kapacitet på biograferna, dels till att filmer har flyttats framåt på grund av detta, förklarar Anders Melin, kommersiell chef på bolaget.

Daniel Craigs sorti i rollen som James Bond fick svenskarna att vallfärda till biograferna. "No time to die" var förra årets mesta sedda film på bio. Arkivbild.

Amerikansk action lockade

Det var framför allt amerikanska filmer som lockade den svenska biopubliken och överst på listan över de mest populära filmerna finns den pandemiuppskjutna Bondfilmen "No time to die", som fick sin efterlängtade premiär 29 september, och "Spider-Man: No way home", som hade premiär 15 december.

— Får man en stabil line-up, både från USA och lokalt, så trycker det upp biografmarknaden. Just för "No time to die" var det bra tajming för den hade turen att ha premiär när restriktionerna släppte, Peter Fornstam.

Men förutom tur hjälper det också att en film har en bred bas hos publiken, menar han.

— Både Spindelmannen och Bond är bra exempel på detta, de har en bred skara fans och en bra marknadsföringsbudget.

"Sune – Uppdrag midsommar" var den svenska film som drog flest biobesökare förra året. Pressbild.

" Sune"-filmen i topp

Endast två svenska filmer kvalar in på topp tio-listan för de mest sedda filmerna förra året: "Sune – uppdrag midsommar" och "Sagan om Karl-Bertil Jonssons julafton".

— "Sune"-filmen gick upp på bio i juni under en tid med fortsatt starka restriktioner. Den har presterat bra sett till omständigheterna med cirka 229 000 biobesök, men det är dock en bit under vad de tidigare filmerna har gjort på en normal marknad, säger Anders Melin.

Det är också ovan nämnda filmer som ligger etta och tvåa på den svenska listan. Trea ligger "Bamse och Vulkanön", medan storsatsningen "Utvandrarna", nyfilmatiseringen av Vilhelm Mobergs klassiker, ligger på fjärde plats.

— Får vi bara rimligare restriktioner, eller inga alls vilket jag hoppas, finns det ju ett antal svenska filmer som står på kö och vi får en vettig planeringshorisont. Jag är optimistisk om framtiden, det har aldrig funnits så mycket möjligheter att finansiera och producera film som nu, säger Peter Fornstam.