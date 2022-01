Brian Cox: "Johnny Depp är överskattad"

"Succession"-stjärnan Brian Cox har släppt sin självbiografi, "Putting the rabbit in the hat", där han frispråkigt berättar om roller han skippat och skådespelare han inte har så mycket till övers för.

Enligt ett utdrag som Variety tagit del av så tackade Brian Cox nej till rollen som Governor Weatherby Swann i "Pirates of the Caribbean"-serien. En anledning var att Cox ansåg att filmerna var en "Johnny Depp som Jack Sparrow-show". "Även om han är personlig så är han överdriven och överskattad", skriver Cox och fortsätter: "Jag menar, ta 'Edward Scissorhands'. Låt oss slå fast att om du har sådana händer och blek, ärrad ansiktssminkning, behöver du inte göra någonting. Och det gjorde han inte heller. Och efter det har han gjort ännu mindre. Men folk älskar honom. Eller, de älskade honom. De älskar honom inte så mycket nu för tiden, förstås".