"Scream" går om "Spider-man" i USA

Efter fyra succéveckor på den amerikanska biotoppen har "Spider-man: No way home" fått kliva åt sidan. Den nyväckta skräckserien "Scream" ser även den ut att spurta uppför backen i den pandemityngda biomarknaden – och beräknas under helgen (den extra långa Martin Luther King Jr-helgen i USA) att dra in motsvarande omkring 325 miljoner kronor, vilket placerar filmen på en stabil förstaplats.

"Scream" återförenar originalstjärnorna Neve Campbell, David Arquette och Courteney Cox med en ny mördare i förvriden spökmask. Vid den svenska premiären den 14 januari fick filmen blandad kritik, från en 4:a i Sydsvenskan till en 1:a i GP.