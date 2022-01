"Chapel of love"-sångerska död

I gruppen ingick förutom Rosa Lee Hawkins även hennes storasyster Barbara Ann och kusin Joan Marie Johnson. Med "Chapel of love" lyckades de till och med peta ned Beatles "Love me do" från Billboardlistan 1964.

"Chapel of love" har gjorts i många coverversioner sedan dess, bland annat av Elton John och Bette Midler och förekommer i filmer som "Brudens far" och "Full metal jacket".

Rosa Lee Hawkins blev 76 år gammal.