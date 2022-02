Kulturbranschen jublar – "en historisk dag"

Det betyder att begränsningarna av publikstorlek tas bort, liksom möjlighet att ställa krav på vaccinationsbevis vid evenemang.

— Jag vet att dagens besked innebär en stor lättnad för många företagare, inte minst inom restaurang- och hotellbranschen och nöjes- och kulturbranschen, sade Andersson.

Stannade och grät

Ida Falk Winland, operasångerska och aktiv i gruppen Öppna Salongerna tar emot beskedet med stor glädje.

— Jag satt i bilen och var tvungen att stanna och fälla en tår. Jag blir så otroligt glad och lättad för alla som haft två fruktansvärt svåra år, både mentalt och ekonomiskt. Det har varit så många besvikelser gång på gång, så ofattbart mycket oro, och nu när vi ser att flera andra länder före oss valt att släppa på restriktionerna har vi bara väntat på att nu måste det vara vår tur också, säger hon till TT.

Statsminister Magdalena Andersson (S) vid pressträffen i Rosenbad.

"Skiten äntligen över"

Falk Winland betonar att Öppna Salongerna har argumenterat för att kulturbranschen skulle öppna på ett säkert sätt.

— Det är svårt att be folk att ta tre sprutor och sedan hålla samhället stängt. Jag hoppas också att det här är det vi behöver för att kunna gå vidare. Men jag vill vara tydlig med att vi har aldrig yrkat på annat än att man skulle öppna under säkra omständigheter.

Artisten och tv-profilen Pernilla Wahlgren firade redan innan beslutet hade offentliggjorts.

"Sverige blir som vanligt igen! Som vi väntat! Vi får åka ut på turné igen! Spela tillsammans och möta vår älskade publik igen!", skriver hon i ett inlägg på Instagram och fortsätter:

"Så lycklig nu för allas skull! Att den här skiten ÄNTLIGEN är över!"

"En historisk dag"

Joppe Pihlgren, verksamhetsledare på Svensk live, tycker att nyheten var väntad, men drabbas ändå av overklighetskänslor.

— Vi har varit med om så mycket upp och ner men statsministern sade ju att vi har gått igenom den värsta krisen sedan andra världskriget. Så om det här är slutet så är det en historisk dag. Det är lite svårt att ta in, "the war is over".

Han understryker dock att krisen inte är borta än och att det kan ta tid att rulla igång konserterna igen.

— Mindre svenska grejer och Mellon kanske går att köra. Det kommer att ta ett tag innan internationella turnéer kan rulla in, för det kräver att hela Europa öppnar och det tar längre tid att planera. Men ungefär hälften av vår omsättning sker på de tre sommarmånaderna och det här gör att det kommer att gå att göra en bra sommar.

"Är tomt på kontot"

Även på museerna blir onsdagen historisk, tror Maria B Olofsson, tillförordnad generalsekreterare på Sveriges Museer.

"Vi ser fram emot att fira på museerna den 9 februari, som nu blir ett historiskt datum att dokumentera i museernas samlingar", säger hon i en skriftlig kommentar.

Peter Eriksson, vd för Nöjesfabriken i Karlstad, är också glad men samtidigt realistisk. Tiden framöver kommer att bli tuff tror han.

— Det är en oerhörd lättnad men samtidigt är det otroligt mycket arbete som kvarstår. Vi har många problem i branschen, vi har en en flykt av personal och att öppna upp är också kostsamt. Det är tomt på kontot. Konserterna är framflyttade, vi har inget inbokat de två eller tre närmaste veckorna, säger han.

— Det är viktigt att regeringen får ut stöden nu. Det är inte så att vi kan öppna och bli självförsörjande på dagen, det här kommer att ta tid.

Joppe Pihlgren, vd för branschorganisationen Svensk live. Arkivbild.

"Har tagit stryk"

Även Svensk scenkonst betonar att behovet stöd är stort i den närmaste framtiden.

"Krisen är inte över och nu behövs kraftfulla och långsiktiga åtgärder för att scenkonsten ska överleva", säger Svensk Scenkonsts vd Mikael Brännvall i ett pressmeddelande.

Även landets körer kan återgå till det normala. Karin Eklundh, förbundsdirektör för Sveriges körförbund, kan andas ut.

— En kort kommentar är 'jipiiiiii!' Det är helt fantastiskt, och man önskar bara att det ska få förbli så här nu. Körverksamheten har varit en av de verksamheter som verkligen har tagit stryk de här åren. Folk har kämpat för att kunna hålla ihop, bland annat genom digitala verktyg, men det har varit otroligt svårt. Många körer har lagt ned för att man inte har kunnat få intäkter, säger hon.