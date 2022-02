"Downton Abbey"-skådespelaren blir robot

Ålder: 39 år.

Familj: Makan Susie Hariet, tre barn.

Bor: I England.

Yrke: Skådespelare.

Tidigare roller: I "Downton Abbey", "Skönheten och Odjuret", "Her smell", "Lucy in the sky", "Skriet från vildmarken", "Eurovision Song Contest: The story of Fire saga".

Aktuell: I "Drömmannen" (Tysklands Oscarsbidrag) som har svensk biopremiär den 11 februari.