Smokie gör fler turnéstopp i Sverige

Smokie slog igenom 1975 med sin andra platta, "Changing all the time" och har haft hitlåtar som "Needles and pins" och "Lay back in the arms of someone".

Sammanlagt blir det tretton spelningar i Sverige.

Turnéplan: 28/10 Halmstad, 29/10 Växjö, 4/11 Norrköping, 5/11 Västerås. Datum under 2023: 17/2 Sundsvall, 18/2 Gävle, 10/3 Luleå, 11/3 Umeå, 17/3 Mölnlycke, 18/3 Trollhättan, 21/4 Jönköping, 22/4 Helsingborg, 23/4 Malmö.