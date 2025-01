Kronprinsessan Victoria är en riktig modeprinsessa, och hon värnar svenskt mode. Hon syns ofta i inhemsk design – och det kan handla om både stora märken som & Other Stories, Arket och H&M, men även nischade designers som Camilla Thulin, Dagmar, Filippa K och Ida Sjöstedt.

För Victorias lillasyster prinsessan Madeleine så handlar det mer om internationell lyx – men även Victoria doppar tårna där då och då. I garderoben på Haga slott hänger klänningar från Elie Saab, Jenny Packham och Chanel.

Victoria i klänning från svenska Maxjenny. Bildkälla: Pontus Lundahl/TT Bild

En av kronprinsessan Victorias fina klänningar. Den här från By Malina. Klänningen köpte hon redan år 2022, men här användes den igen i somras. Bildkälla: Magnus Lejhall/TT Bild

När det kommer till skor har Victoria kängor, balletskor och klackar från bland andra Prada, Yves Saint Laurent och Chanel. Accessoarer är inte heller något som Victoria snålar på – i fjol rapporterade Nyheter24 bland annat om Victorias maffiga guldhalsband från svenska Engelbert, med en prislapp på 300 000 kronor.

– Ganska mäktigt ändå. Jag tycker att det är ett halsband fit for a modern queen, sa smyckesexperten Hanna Hellberg till Nyheter24 då.

Kronprinsessan Victorias halsband från Engelbert. Bildkälla: Stella Pictures.

Kronprinsessan Victoria i december 2024 med en av sina märkesväskor, Saint Laurent Carre Satchel Bag. Väskan har hon haft sedan 2020. Idag kostar den kring 36 000 kronor. Bildkälla: Claudio Bresciani/TT Bild

Victoria med ännu en favoritväska från Saint Laurent. Modellen heter Le Maillon Satchel Bag. Den kostar idag 30 000 kronor. Bildkälla: Christine Olsson/TT Bild

Victoria med en handväska från Stella McCartney. Bildkälla: Hanna Franzén/TT Bild

Så mycket shoppade kronprinsessan Victoria för under 2024

Trots att hon har en avundsvärd garderob så fylldes den på rejält under 2024 – med hela 109 nya plagg. Sarah Williams driver sajten UFO No More, som fokuserar på kungligt mode. UFO står i sammanhanget för Unidentified Fashion Object, och är en term som hovreportrar använder för att referera till designerplagg där upphovsmannen är okänd. Målet med Williams sajt är att ta reda på vilka plagg kungligheterna bär, därav "No more".

Williams kartläggning avslöjar att kronprinsessan Victoria shoppade för hisnande 938 000 kronor under 2024. Varje plagg som Victoria köpte kostade i genomsnitt 11 400 kronor.

Trots att det kan låta väldigt mycket så ligger hon ändå i lä, i jämförelse med andra prinsessor som prinsessan Charlene av Monaco, Meghan Markle och faktiskt vår svenska prinsessa Sofia som la betydligt mer på kläder än Victoria.

