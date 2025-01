När Malmö SymfoniOrkester den 18 januari firade 100 år så var kronprinsessan Victoria, 47, på plats för att sprida kunglig glans över festligheterna. Victoria anlände till röda mattan i en vågad outfit som bestod av en riktig uppseendeväckande jacka med silvriga fransar. Sajten UFO No More är specialiserad på just kungligt mode, och de kunde snabbt fastslå att jackan var från den spanska kedjan Zara.

På Instagramkontot The Royal Fashion Police, som har över 170 000 följare, så har Victorias jacka diskuterats flitigt den senaste tiden, rapporterar norska Dagbladet.

– Låt oss adressera den pågående debatten: Borde kungligheter bära Zara? Många rojalister kritiserar medlemmar från kungafamiljer som stöttar fast fashion-märken som Zara. Argumentet är då att de borde bra mer etiska märken av högre kvalitet. Zara som märke har kritiserat för sina arbetsförhållanden och den påverkan de har på klimatet, vilket har resulterat i diskussioner om högprofilerade människor borde bära sådana märken, låter det där.

Kontot skriver vidare att Victoria och andra kungligheter klär sig i Zara och liknande märken för att verka mer tillgängliga, så att vanligt folk har råd att köpa de kläder som de bär.

– Kungligheter bär inte Zara regelbundet - det är mer ett tillfälligt val snarare än en stapelvara i deras garderob. Självklart vill vi se att kungligheterna slutar stödja fast fashion, men jag har en känsla av att det knappast kommer att hända snart, säger Royal Fashion Police.

Kronprinsessan Victoria kritiseras för det kontroversiella plagget hon valde att bära i Malmö. Bildkälla: Stella Pictures.

Kritiken mot Zara: Barnarbete och "slavliknande förhållanden"

Zara har vid flera tillfällen anklagats för att använda sig av barnarbete och för att deras fabriksarbetare jobbar under "slavliknande" förhållanden. De ska även ha exploaterat Syrianska flyktingar, något som BBC har rapporterat om.

Bilden visar ett barn som räddats undan barnarbete i Indien. Bilden har ingen koppling till Zaras fabriker. Bildkälla: AP Photo/Altaf Qadri/TT Bild

Zara, som ägs av Inditex Group, har på sin hemsida lagt ut en redogörelse där de tydligt tar avstånd från barnarbete, trafficking och "modernt slaveri".

Det ska handla om fabriker i Turkiet, enligt BBC, men också om fabriker i Sydamerika.

Zara och "fast fashion" i Aftonbladets granskning av Shein

När Aftonbladet tidigare i år gjorde ett omfattande reportage där tidningens reportrar följde en retur från det kinesiska klädmärket Shein så hamnade de i Atacama-öknen i Chile, som tidningen kallar för "världens mest extrema dumpningsplats".

Där såg reportrarna hur flera stora märken som Gap, H&M, Nike, Shein – och Zara – hade sina lager, med kläder som skulle dumpas och eldas upp i öknen.

Zaras butik i Stockholm. Bildkälla: Caisa Rasmussen/TT Bild

Norsk kritik mot kronprinsessan Victoria

Ida Elise Eide Einarsdóttir är modejournalist, och i en kommentar till Dagbladet säger hon att fast fashion är klimatets största fiende.

– Trenden har varit att försöka undvika de här märkena, så jag är inte förvånad över kritiken, säger hon.

Einarsdóttir säger även att "det skickar en något fel signal".

– Men det ska även sägas att Victoria har burit H&M flera gånger. Jag vet inte om kritiken hade sett likadan ut om hon hade burit något från den svenska stora favoriten (istället för plagget från Zara, reds. anm).

Victoria i den kritiserade jackan från Zara. Bildkälla: Stella Pictures.

Modejournalisten Emily Dahl: "Dags för Hovet att uppdatera garderoben"

Emily Dahl är modevetare och modejournalist. Hon driver Instagramkontot Modemassakern och hörs i podden Oförskämt att anta. På sin Instagram driver hon frågor om just fast fashion.

– Kronprinsessan har historiskt valt att bära så kallat "budgetmode" från t ex H&M då och då. Det har gett en folklig flaire, men Hovet har uppenbarligen inte hängt med i debatten om fast fashions baksidor, säger Emily Dahl till Nyheter24.

Dahl tycker att det är "lite underligt" att kronprinsessan Victoria bär Zara som är en direkt konkurrent till svenska modeföretag.

– Dessutom är ju Inditex det företag som står för näst mest utsläpp inom fast fashion globalt. Bara Shein är värre, säger Emily Dahl till Nyheter24.

Emily Dahl berättar att hon under den senaste tiden blivit kontaktad av flera följare på sociala medier som har reagerat på Kronprinsessan Victorias val av kläder.

Kronprinsessan Victorias jacka är tillverkad helt i polyester. Bildkälla: Zara

– Jag har på senare tid blivit kontaktad av flera följare på sociala medier som är upprörda över att prinsessan bär både fast fashion och polyester, som ju är ett allt annat än hållbart material (även när det är återvunnet). Därför vet jag att detta inte går prinsessans publik obemärkt förbi. Och eftersom jag är säkert på att ambitionen är att göra rätt och föregå med gott exempel så är det dags för Hovet att uppdatera garderoben och kasta ett öga på samhällsdebatten, säger Emily Dahl till Nyheter24.