Silvias skandalmöte med världskända regissören: "Rasande"

Drottning Silvias möte med den världskända regissören slutade i katastrof.

– Dom är rasande. Dom säger att vi har gjort oss skyldiga till jordens etikettsbrott. Vi har brustit i respekt, berättar det tidigare kulturrådet.

Vår underbara drottning Silvia är berest, och har mött världsledare, idrottare, kulturprofiler och kändisar världen över. För det mesta går det givetvis "smooth" – men ibland går det riktigt tokigt.

Anette Masui var tidigare kulturråd i Tokyo, och i Sveriges Radios podd Monarkerna berättar hon om när kung Carl XVI Gustaf och drottning Silvia var inbjudna till Japan av den dåvarande kejsaren.

Anette hade fått i uppdrag att hitta på lite roliga aktiviteter för kungen och drottningen att ägna sig åt.

Drottning Silvia. Bildkälla: Mikael Fritzon/TT Bild

Drottning Silvia skulle träffa Hayao Miyazaki från Studio Ghibli

En av idéerna Anette hade var att drottningen skulle få gå på Ghibli Museum, och få träffa den världskända regissören Hayao Miyazaki. Hayao Miyazaki var med och grundade legendariska Studio Ghibli, som ligger bakom japanska klassiska tecknade filmer som Min granne Totoro, Spirited Away och Ponyo.

– Det svenska hovet visste inte då vad det var. Dom tyckte det var väldigt skumt, dom visste inte heller vad anime eller manga var, så då fick vi förklara det, minns Anette.

Drottningen blev då uppdaterad om konstformen.

Men när Anette frågade Studio Ghibli om det gick att ordna ett möte med herr Miyazaki och de svenska kungligheterna så var intresset minst sagt svalt.

– Dom var inte särskilt sugna på att träffa drottningen. Maestro Miyazaki lät meddela att "nä, han hade inte tid för att han behövde arbeta och hade inte tid att frottera sig med kungligheter". Ganska bokstavligen sa han så, berättar Anette.

Men efter en hel del övertalning så fick dom igenom mötet, berättar Anette i Monarkerna.

Hayao Miyazaki var inte särskilt intresserad av att möta drottning Silvia. Bildkälla: AP Photo/Chris Pizzello/TT Bild

"Dom är rasande – jordens etikettsbrott"

Det bestäms att drottning Silvia och Hayao ska träffas på ett café på Ghibli Museum där det är lugnt och skönt. Men kort innan Silvia anländer så bestämmer hon sig för att det är trevligare att träffas utomhus då det var så fint väder. Anette kontaktade Hayaos folk, och berättade vad drottningen önskat.

– Jag säger det här till museets personal som får total panik och blir jättestirriga, men dom fixar biffen och bär upp stolar och bord till deras takterrass. Och där äger mötet rum. Det går jättebra allt. Drottningen och Hayao får jättefin kontakt och de skrattar, minns Anette.

Drottning Silvia och Hayao Miyazaki under besöket i Japan år 2007. Bildkälla: Leif R Jansson/TT Bild

Drottning Silvia och Hayao Miyazaki under besöket i Japan år 2007. I sista sekund ville drottning Silvia att mötet skulle vara utomhus då det var så fint väder. Bildkälla: Leif R Jansson/TT Bild

Efter mötet så pustar Anette ut. Det där gick ju bra, tänker hon.

Men. Efter mötet så blir hon kontaktad av Ghibli Museum. Dom är inte glada. Inte alls.

– Dom är rasande. Dom säger att vi har gjort oss skyldiga till jordens etikettsbrott. Vi har brustit i respekt mot Japan och Hayao Miyazaki, med dom här sista minuten-ändringarna så har vi antytt att drottningen är förmer än han, berättar Anette i Monarkerna.