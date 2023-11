Det svenska outdoor-klädmärket Haglöfs grundades 1914, och under många år var det kläder som användes för friluftsliv eller för att värma skidåkare och snowboardåkare i backen.



Men de senare åren har märket Haglöfs exploderat enormt inom den gängkriminella miljön. I höstas granskade Svenska Dagbladet fenomenet att Haglöfs har blivit så stort inom just gängkulturen och hos flera svenska rappare.

Friluftsmärket Haglöfs har blivit enormt populärt hos gängkriminella och rappare. Bildkälla: Maja Suslin/TT Bild

Konsertbokaren Hendelis Elias berättade för Svenska Dagbladet att Haglöfs är status.

– Det är klart att det handlar om att man snor något. Rika friluftssvenskar brukar köpa kläderna medan "vi" alltid går runt i Nike och Adidas. Genom det här ändrar man på en norm. Man byter status på det, sa Hendelis Elias till Svenska Dagbladet.

I en låt rappar den svenska hiphopstjärnan Sarettii följande rader: "Fuck en förrädare/Haglöfs på jackan då du en av ortens ägare".

Sarettii. Bildkälla: Youtube/Sarettii

NK och Haglöfs har stoppat kontanter i deras butiker

Varuhuset NK gick nyligen ut och meddelade att de slutar hantera kontanter. Detta då NK ännu en gång hade figurerat i en förundersökning där en 15-årig pojke spenderar kontanter i varuhuset – kontanter han ska ha fått i betalning för att ha utfört ett mord, skriver Svenska Dagbladet.

NK i Stockholm har slutat ta emot kontanter. Bildkälla: Lisa Arfwidson/SvD/TT Bild

Det har också rapporterats att Haglöfs av samma anledningar stoppade kontanthantering i sina butiker.

Något som inte stämmer enligt Haglöfs marknadschef Victor Adler. Enligt Adler så stoppade Haglöfs kontanter i sina butiker för över ett och ett halvt år sedan – och han menar att det snarare handlade om praktiska skäl än att det berodde på att Haglöfs har blivit så omhuldade i den gängkriminella miljön.

Rapparens nya drag – bränner jackor från Haglöfs

Just rapparen Sarettii har nu gjort en helomvändning, och från att ha hyllat märket så är tongångarna nu lite annorlunda från rapparen från Hisings Backa i Göteborg.

En jacka från Haglöfs brinner i Sarettiis musikvideo. Bildkälla: Youtube/Sarettii

I november 2023 så släppte Sarettii singeln Likkle Boy, och i videon till låten så ses en jacka från Haglöfs brinna.



Haglöfs butik i Göteborg får skyltfönstret vandaliserat

I musikvideon får vi även se hur svartklädda, maskerade män utför en slags aktion mot en Haglöfs-butik på Kungsgatan i Göteborg. Butikens skyltfönster tapetseras med affischer som pryds av texten OUTSIDER.

Haglöfs butik i Göteborg fick sina skyltfönster affischerade. Bildkälla: Youtube/Sarettii

Senare i videon ses en man tända eld på ett Haglöfs-märke.

Ett Haglöfs-märke brinner i Sarettiis nya musikvideo. Bildkälla: Youtube/Sarettii

Instagramkontot Rappnyheter var först med att uppmärksamma detaljen i videon, och i kommentarsfältet så lyder några reaktioner:

"Asså dehär är så löjligt på så otroligt många nivåer så ja får fan panik " och "Bros entire career only exists because of Haglöfs". Även på Sarettiis Instagram har fansen reagerat på den brinnande Haglöfs-jackan.

Nyheter24 har försökt komma i kontakt med Haglöfs, som har stängt ner sitt kontor under Black Friday.