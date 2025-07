Allt du vill veta om den svensk-amerikanske artisten Magnus Ferrell, som är son till skådespelaren och komikern Will Ferrell. Hans ålder, längd, TikTok och relationen till Hanna Ferm.

Magnus Ferrell är en amerikansk-svensk artist, internetprofil och skådespelare. Här har Nyheter24 sammanställt svaren till de vanligaste frågorna som googlas om Magnus Ferrell.

Magnus Ferrell ålder – hur gammal är han?

Enligt sin officiella biografi på filmdatabasen Imdb så föddes Magnus Ferrell den 7 mars 2004. Det innebär att han i skrivande stund är 21 år gammal, och våren 2025 så fyller han 22.

Magnus Ferrell. Bildkälla: Evan Agostini/Invision/AP/TT Bild

Magnus Ferrell på TikTok – vad heter han där?

På TikTok heter han kort och gott @magnusferrell. Där har han nästan en halv miljon följare.

Magnus Ferrell och Hanna Ferm – är dom vänner?

När det vankades midsommar 2025 så började det tisslas och tasslas om artisten Hanna Ferm och Magnus Ferrell. Detta då Ferm la ut en bild på sig själv tillsammans med Magnus, där hon skrev "Midsommarförberedelser" och taggade honom, något som både Hänt och Expressen rapporterade om.

I en intervju med Nyheter24 så berättade Ferrell att han samarbetat med Ferm, och han hyllade då henne stort. På frågan om vilka svenska artister han gillar svarade han då:

– Benjamin Ingrosso och Veronica Maggio. Jag gjorde precis en grej med Hanna Ferm och hon är helt fantastisk.

Magnus Ferrell Instagram – vad heter han där?

På Instagram heter han @magnus_ferrell.

Magnus Ferrell föräldrar – är Will Ferrell hans pappa och vem är hans mamma?

Magnus Ferrell är son till skådespelaren Will Ferrell och svenskan Viveca Paulin. Precis som Will är hon kreativt lagd och jobbar som både skådespelare och producent. Will och Viveca träffades på en teaterkurs i Los Angeles 1995, och de gifte sig år 2000 har Allas rapporterat.

Viveca och Will i Malmö 2024. Bildkälla: Andreas Hillergren/TT Bild

Magnus Ferrell syskon – vad heter hans bröder?

Magnus har två bröder – Mattias, 18, och Axel, 15, något som Expressen rapporterat om.

Magnus Ferrell längd – hur lång är han?

Exakt hur lång Magnus är har han inte gått ut med, men amerikanska Hello! har rapporterat om hur Magnus bror Mattias är längre än både Magnus men också längre än deras pappa Will Ferrell som är 187 centimeter. På bilder på familjen Ferrell så ser det ut som att Magnus och pappa Will är snudd på lika långa.

Viveca Paulin, Will Farrell, Mattias Ferrell och Magnus Ferrell på premiär i Hollywood år 2024. Bildkälla: AP Photo/Chris Pizzello/TT Bild

Magnus Ferrell och Ella Rae Wahlberg – har de dejtat?

Magnus Ferrell och Ella Rae Wahlberg, som är dotter till skådespelaren Mark Wahlberg, har varit vänner i många år. När Mark och Ella var tonåringar så skämtade deras respektive pappor om att deras barn följde varandra på Instagram.

– Jag fick veta något upprörande idag. Jag tyckte att Magnus var en toppenkille tills jag fick veta att han har etablerat någon slags kommunikation med min äldsta dotter, skämtade Mark Wahlberg när han gästade Ellen DeGeneres talkshow år 2017, något som People då rapporterade om.

– De följer varandra på Instagram, berättade då Will Ferrell.

Will Ferrell och Mark Wahlberg. Bildkälla: Joel Ryan/Invision/AP/TT Bild

Magnus Ferrell låtar – vad heter hans hits?