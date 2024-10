Ant Wan är rapparen från Västerås som tagit Sverige med storm. Sedan genombrottet kring 2019 har han dragit in miljontals streams på Spotify, och den mystiska och väldigt privata artisten har sålt ut både Avicii Arena och nu Tele 2 Arena.

Hans hemlighetsfulla personlighet har givetvis gjort många svenskar nyfikna på mer om Ant Wan – här har Nyheter24 sammanställt de vanligaste frågorna som svenskar googlar om Ant Wan.

Ant Wan på Allsång på Skansen. Bildkälla: Stella Pictures.

Ant Wans namn – vad heter han på riktigt?

Rapparen Ant Wans riktiga namn är Antwan Afram. I början av sin karriär så kallade han sig för Råby, som är den ort i Västerås där han växt upp.

Ant Wan ålder – hur gammal är han?

Ant Wan föddes den 1 januari 1998 vilket betyder att han under 2024 är 26 år. På år 2025:s första dag fyller han alltså 27 år.

Ant Wan låtar – vad har han gjort för hits?

Bland hans största hits finns låtarna Lover, Malaika, Komplicerat, Marbella och 1942.

Ant Wan konsert – har han sålt ut Tele 2 Arena?

I oktober 2023 så fyllde Ant Wan Avicii Arena och gjorde en bejublad konsert som hyllades av både publik och en imponerad kritikerkår. "Varje låt är ett extranummer. Reaktionen på varje intro en vinst på Postkodlotteriet. Under sin första arenakonsert utklassar den svenska rapparen Ant Wan internationella stjärnor i publikrespons", skrev Aftonbladetoch kallade spelningen för "en urkraft". I Dagens Nyheter hyllades rapparens spelning även rejält och fick betyget fyra av fem.

"Jag har levt i 47 år, varit musikkritiker i 28 och därmed sett fler konserter än jag, eller någon annan, orkar hålla reda på, men aldrig upplevt en publikrespons som på Avicii arena den här kvällen", skrev Dagens Nyheters Mattias Dahlström i sin recension.

Ant Wan säljer fler biljetter än Lars Winnerbäck. Bildkälla: Youtube/Dopest

I minidokumentären Vägen till Tele 2, som producerats av Dopest och Viktor Skarbäck så säger Ant Wan:

– Jag tror vi kan göra större än Globen (Avicii Arena, reds. anm). Vi gör en arena.

Sagt och gjort – när biljetterna släpptes till Ant Wans spelning på Tele 2 Arena så sålde de slut på bara några timmar. Producenten Nils "Nisj" Svennem-Lundberg, som har jobbat i många år med Ant Wan, berättar i en intervju med Dagens Nyheter om Ant Wans storhet. Faktum är att Ant Wan sålde fler biljetter än Lars Winnerbäck.

– Det kan vara svårt att greppa hur Ant Wan säljer fler biljetter än Lars Winnerbäck, men så ser verkligheten ut, säger han till tidningen.

– Han kommer från ingenting, hans förutsättningar har varit noll. Därför är det extra mäktigt att just han ska stå framför ett slutsålt Tele2, säger Svennem-Lundberg. vidare.

Mini-dokumentären om Ant Wan och Vägen till Tele 2:





Varför försvann Ant Wans album Leylas World från Spotify?

År 2021 släppte Ant Wan albumet Leylas World. Albumet innehåller hits som 1942, Bars, No Love och Malaika. Plattan hade över 100 miljoner streams – men i januari 2024 så plockades albumet bort från Spotify. Enligt sajten Dopest så gick det olika rykten till varför skivan togs bort – men den riktiga anledningen ska vara att en loop i låten "Jag & Du" som av upphovsrättsskäl inte kunde vara kvar.

Under sommaren 2024 lades albumet ut igen, och nu finns även låten "Jag & Du" på streamingtjänsten igen.

Ant Wan har snabbt blivit en av Sveriges största rappare. Bildkälla: Youtube/Dopest

Ant Wan bakgrund – vad har hans familj för ursprung?

Ant Wan är född i området Råby i Västerås men har ursprung från Syrien.

Har Ant Wan flickvän eller fru?

Ant Wan är extremt hemlighetsfull av sig, och har inte gått officiellt med att han har en flickvän. Han är inte heller skriven med några andra än familjemedlemmar. Men att Ant Wan skulle kunna vara "en hjärtekrossare" av rang är något han själv rappar om i låten med just titeln Heartbreaker.

"Hon är en star

Hon har typ allting jag vill ha

Hon är för fin, hon är för bra

Hon rör sig smart, hon är som jag

Jag vet hon kan bli min, but I don't wanna break her heart

Jag råka göra henne för svag, jag vill ba göra henne glad

Hon sa hon älska mig idag

Jag ville säga samma sak, but I don’t wanna break her heart", rappar han.

Har Ant Wan barn?

Då Ant Wan är extremt förtegen av sig kring sitt privatliv och sällan ger intervjuer eller uppdaterar om annat än sin musik så är det i dagsläget inte helt klart om han har barn eller inte. Det har på sociala medier ryktats att Ant Wan har en dotter, men det är ingenting som är bekräftat.

I texten till hans stora hit Malaika så rappar han om att han vill "Resa runt med våra barn, nå alla våra drömmar".





Har Ant Wan Instagram?

Ja, Ant Wan finns på Instagram. Där heter han @antwan och har över 175 000 följare.

Har Ant Wan Tiktok?

Ja, på TikTok heter Ant Wan @antwanofficial.

Hur mycket pengar tjänar Ant Wan?

Ant Wan har alltid kört på egen hand utan något skivbolag i ryggen – något som har gjort honom riktigt rik. I en av hans osläppta låtar Pengar tar hela min tid från 2018 som bara finns på Soundcloud så rappar Ant Wan "Hela mitt liv, velat bli rik, pengar tar hela min tid". Några år senare har hans dröm gått i uppfyllelse.

Enligt uppgifter från Skatteverket som Nyheter24 har tagit del av så hade Ant Wan under 2021 en blygsam fastställd förvärvsinkomst – då drog han under året in 119 600 kronor.

Ant Wan kan luta sig tillbaka och njuta av framgångarna. Han är god för flera miljoner. Bildkälla: Youtube/Dopest

Men året därpå lossnade det. Nyheter24 kan avslöja att Ant Wan under 2022 hade en fastställd förvärvsinkomst på 921 200 kronor och ett överskott av kapital på 272 691 kronor.

De allra senaste siffrorna visar rapparens fastställda förvärvsinkomst för 2023 var 1 765 600 kronor. Det ger en stadig månadslön på 147 133 kronor. Det är "bara" 40 000 kronor mindre än vad statsministern tjänar, men mer än vad Stockholms landshövding tjänar. Där ligger månadslönen på cirka 122 000 kronor. Men det är långt ifrån de enda pengarna som Ant Wan sitter på.

Sedan år 2019 så sitter han i styrelsen för sitt egna aktiebolag MKDIS AB. Enligt bolagets verksamhetsbeskrivning så ska MKDIS "bedriva musikproduktion, underhållning samt därmed förenlig verksamhet". I MKDIS finns de riktigt stora pengarna. Enligt uppgifter från Alla Bolag så omsatte bolaget 9,1 miljoner kronor under 2023 och har tillgångar på strax över 12 miljoner kronor.

Inte illa!