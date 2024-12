Klara Söderberg ålder – hur gammal är hon?

Klara Söderberg föddes den 8 januari 1993. Det betyder att hon under 2025 fyller 32 år. Klara växte upp i närförorten Svedmyra i Stockholm.

Är Klara Söderberg en del av First Aid Kit?

Ja, Klara och systern Johanna startade First Aid Kit kring år 2007.

Klara och Johanna Söderberg i början av First Aid Kits karriär år 2008. Bildkälla: Jurek Holzer/TT Bild

Är Klara Söderberg och Johanna Söderberg i First Aid Kit systrar?

Ja, Klara Söderberg och Johanna Söderberg i First Aid Kit är systrar. Klara är yngst, medan Johanna som föddes den 31 oktober 1990 är den äldre. Att vara syskon och även jobba ihop så tätt inpå genom att göra musik är inspirerande, men även bitvis jobbigt för både Klara och Johanna. Det kan ta på relationen.

– Ibland kan jag önska att vi bara var systrar. Att andra inte kom i vägen. Jag tror att vi har haft en ganska naiv, romantiserad bild av vår relation. Sagt att vi aldrig bråkar och allt är så himla bra, men sedan har vi insett att det här faktiskt varit jättejobbigt för oss. Men vi har gått i terapi och måste fortsätta med det, tycker jag, berättade Johanna i en intervju med Aftonbladet.

Klara var inne på samma spår.

– Gud ja. Men jag tycker fortfarande att det är otroligt att vi fortfarande kan göra det här. Det är ju ett privilegierat och fantastiskt jobb, men det sätter också mycket press på vår relation. Men på grund av att vi är syskon håller vi ihop. Vi vet att vad som än händer så har vi varandra, sa Klara i intervjun.

Johanna och Klara Söderberg år 2019. Bildkälla: Stella Pictures.

First Aid Kit låtar – vilka hits har de gjort?

Allra mest streamad på Spotify är My Silver Lining som har över 240 miljoner spelningar. Andra stora hits från duon är Emmylou, The Lions Roar och Wolf.

Klara Söderberg familj – är föräldrarna musiker?

Klara och Johanna Söderbergs pappa Benkt Söderberg är musiker. Han har varit gitarrist i bandet Lolita Pop, och sedan 2008 har han även varit producent först First Aid Kit. Klara och Johannas mamma Anna Söderberg är en välrenommerad scenograf som enligt IMDB bland annat jobbat med Börje - The Journey of a legend, Se upp för Jönssonligan och Tyskungen.

Johanna och Klara Söderberg. Bildkälla: Stella Pictures.

Har First Aid Kit-systrarna fler syskon?

Ja, de har en lillebror som heter Isak, som föddes år 2003. Familjen har bra kontakt, och i sin blogg har Johanna Söderberg skrivit om hur mamma Anna och lillebror Isak kommit på besök när First Aid Kit har turnerat och jobbat i USA.

First Aid Kit på Grammis 2023. Bildkälla: Stella Pictures.

Har Klara Söderberg diabetes?

Ja, Klara Söderberg har diabetes typ 1. Det har hon haft sedan hon var nio år gammal. Enligt brittiska The Standard är det faktiskt därför som Klara ibland ses med en burk läsk och godis på scen för att kontrollera sitt blodsocker.

Har Klara Söderberg barn?

Nej, Klara Söderberg har inte barn. Hon är däremot väldigt nära sin syster Johanna Söderbergs två barn – döttrarna Harriet och Karin.

– Jag är den lyckligaste mostern i världen, har Klara Söderberg skrivit på sin Instagram.

Klara och systern Johanna Söderberg 2023, då Johanna väntade sitt andra barn. Bildkälla: Anders Wiklund/TT Bild

Har Klara Söderberg Instagram?

Ja! Klara Söderberg finns på Instagram. Där har hon kring 43 000 följare. Du hittar henne under namnet @klaramsoderberg

Har Klara Söderberg pojkvän eller make?

Klara Söderberg var tidigare förlovad med PR-konsulten Mikael Norberg Tot som hon friade till år 2020, rapporterade Aftonbladet. Paret gifte sig på Skansen i oktober år 2021, skrev Femina i samma veva.

Men äktenskapet blev inte särskilt långvarigt. Den 20 januari 2023 så skickade paret in skilsmässoansökan till Stockholms tingsrätt, och tre månader senare så var de skilda.

Klara har sedan dess gått vidare, och under 2023 började en ny man dyka upp på hennes sociala medier: regissören Bengt-Anton Runsten, 36.

Bengt-Anton kommer från Östersund, och om du tycker att han känns bekant så var han faktiskt med i TV4-programmet The Voice år 2012 – och enligt Sveriges Radio så imponerade han stort på juryn som då bestod av Carola, rapparen Petter, The Ark-sångaren Ola Salo och Magnus Uggla.

Efter den egna artistkarriären så satsade Bengt-Anton på filmandet, och han har bland annat jobbat med Jonas Åkerlund och varit med och gjort musikvideos för bland andra Maroon 5 och en konsertfilm för Paul McCartney, har Östersunds-Posten skrivit om.

Utöver det har han gjort reklamfilmer för bland andra Mercedes, Ikea, Socialdemokraterna och Stadium.

I december 2023 flyttade Klara och Anton ihop och blev sambos i en villa i Enskede.