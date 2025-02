Den brittiska musikern Rick Buckler är död. Mest känd blev han som trummis i det stilbildande bandet The Jam, som förutom Buckler utgjordes av sångaren och gitarristen Paul Weller och basisten Bruce Foxton.

Mest kända är The Jam för låtar som Town Called Malice, That's Entertainment, Going Underground och In the City.

Rick Buckler från The Jam är död – Paul Weller i chock

På sociala medier skriver Paul Weller att han är "chockad och sorgsen" över Buckles död, medan Bruce Foxton skriver att han är "förkrossad", rapporterar BBC.

Paul Weller sörjer sin vän. Bildkälla: Instagram/paulwellerhq

Rick Buckler, Paul Weller och Bruce Foxton. Bildkälla: Stella Pictures

Dog efter en kort tids sjukdom

I ett uttalande från hans familj så beskrivs han som en "älskande make, pappa och morfar" som kommer att bli "otroligt saknad". Enligt uttalandet från familjen så somnade han in fridfullt under måndagskvällen (den 17 februari 2025 reds. anm) i Woking efter en kort tids sjukdom. Vid hans sida fanns familjen.

Bruce Foxton, Paul Weller och Rick Buckler. Bildkälla: Stella Pictures.

Andres Lokko om Rick Buckler

"Han utgjorde en tredjedel av en popgrupp som så fullständigt - och, så här med något slags facit i handen, mer än något annat - förändrade mitt liv när jag var liten. RIP Rick Buckler", skriver musikjournalisten Andres Lokko på Instagram.



Rick Buckler blev 69 år gammal.