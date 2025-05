Margaux Flavet – känd från Idol och aktuell med Diggiloo

När var Margaux Flavet med i Talang?

Margaux Flavet var med i Talang år 2011, då var hon bara 11 år gammal! Enligt Hänt så sjöng Margaux låten At Last av Etta James med sådan inlevelse att Bianca Ingrosso – som då satt i juryn – började gråta.

När vann Margaux Flavet Idol?

Margaux Flavet vann Idol den 7 december 2024, då hon stod mot Joel Nordenberg och Minou Nilsson. I finalen framförde hon bland annat Etta James At last.

Margaux Flavet ålder – hur gammal är hon?

Margaux Flavet föddes den 2 september år 2008. Det betyder att hon under hösten fyller 17 år.

Margaux Flavet Instagram och TikTok – vad heter hon där?

På Instagram heter hon @margauxflavet . På TikTok, där hon också är aktiv så finns hon under namnet @margauxflavet

Margaux Flavet föräldrar – vad heter hennes mamma och pappa?

Margaux föräldrar har varit ett stort stöd för henne under karriären, och hennes pappa var faktiskt med och ackompanjerade när Margaux sökte till Idol med låten Bennie and the jets av Elton John.