Sveriges Mästerkock-Helena ryter ifrån mot hatet: "Mardrömmar av mina ögon"

En rafflande säsong av "Sveriges Mästerkock" börjar lida mot sitt slut och i skrivande stund är fem lyckliga deltagare kvar och tävlar om den ärofyllda vinsten.

Vinnaren belönas med en vinstsumma på 250 000 kronor och ett bokkontrakt – men den här säsongen fick de kvarvarande deltagarna en generös present redan innan finalen. Ja, när det var dags för sex tävlande att bli fem fick de nämligen utföra en tävlingsvecka på lyxresemålet Maldiverna.

I avsnittet får man se hur de skäms bort med god mat, lyxigt boende och nervkittlande tävlingar.

Men det var inte allt som Sveriges Mästerkock-deltagarna roade sig med under resan. Nu har det börjat dyka upp en hel del intima bilder på deltagarnas privata Instagramkonton.

Foto: TV4

Sveriges Mästerkock-Helena får hat i sociala medier

En av de starkaste karaktärerna i årets Sveriges Mästerkock-säsong är den 47-åriga vd:n Helena Ekman från Lidingö i Stockholm.

Hon är aktiv i flera sociala kanaler där hon delar med sig av matinspiration och dans, men i kommentarsfältet varvas lyckönskningar och kärleksfulla ord med hat.

"Alltså på riktigt, det pågår ett krig"

I en ny video på TikTok bemöter Helena de förolämpande kommentarerna – och uppmanar nättrollen att fokusera på vad som är viktigt på riktigt.

"Hej allihopa som uppenbarligen får mardrömmar av mina ögon. Alltså på riktigt, det pågår ett krig, DET kan man få mardrömmar av", säger Sveriges Mästerkock-Helena och fortsätter:

"Jag tycker ni ska vara stolta över hur ni ser ut, för jag är stolt över hur jag ser ut. Mästerkocken, det är en tävling om mat, inte utseende. Over and out."

Hat hör inte hemma på nätet.