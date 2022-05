6 Melodifestivalen-snackisar vi sent kommer glömma

1.1985 – Lill Lindfors tappade kjolen

Händelsen som fick hela Europa att tappa hakan när Lill Lindfors, 81, tappade kjolen mitt under sändning. Allt visade sig senare vara ett planerat skämt. Lill Lindfors spelade chockad men vecklade snabbt ut en dold klänning hon bar på överkroppen.

2. 2008 – Björn Gustafsson sjöng en hyllningslåt till Carina Berg

Vem minns inte denna akt i Melodifestivalen när Björn Gustafsson, 36, ledde Melodifestivalen tillsammans med Kristian Luuk, 55.

3. 1978 – Björn Skifs tappade texten

Björn Skifs, 75, vann melodifestivalen år 1978 med låten "Det blir alltid värre framåt natten". Det var i Eurovision song contest samma år som Björn skapade historia. Mitt i sändning tappade han texten. Istället för att säga "Dagarna och kvällarna, då lever jag – trivs med mitt jobb, har kompisar att med snacka med, det flyter" sa han ”Dagarna och kvällarna, då lever jag – röppni fälls, örr ur i knön, och gniblisåå, på kvällen”.





3. 2018 – Edvard Blom sjöng en hit

Edvard Blom, 51, deltog i Melodifestivalen 2018 med låten "Livet på en pinne". Numret börjar med att Edvard stod på stället och några sekunder in i låten brakade det loss och Blom blev omgiven av vindruvor på två ben och en vandrade hummer. Numret satte minst sagt sin prägel, alla pratade om det och inte minst gick alla runt och nynnade på låttexten.





4. 2015 – Tommy Krångh stal showen i Melodifestivalen

Tommy Krångh, 54, arbetar som teckenspråkstolkare åt program som Melodifestivalen. Men hans karriär tog fart under Melodifestivalen 2015 när han tolkade vinnarlåten "Heroes" med Måns Zelmerlöw, 35, med total entusiasm. Tittarna jublade! Till och med internationella medier som The Guardian, The Independet, Huffington Post och CNN uppmärksammade hans inlevelse och glädje.





5. 2007 – The Ark anklagades för plagiat

Bandet The Ark, med bland annat Ola Salo, 45, var med i melodifestivalen 2007 med låten "The worrying kind". Låten vann Sveriges hjärta och vann hela tävlingen. Däremot anklagades låten vara en kopia av Barry Masons låt "Love grows". Men det blev inget rättsligt efterspel och väl i Eurovision Song Contest slutade bandet på en 18:e plats.

6. 2010 – Anna Bergendahl var nära på att diskas

Anna Bergendahl, 30, var 19 år när hon vann i Melodifestivalen 2010 med låten "This is my life". Däremot var vägen dit inte spikrak. Hon riskerade nämligen att diskas från tävlingen eftersom att hon bar märkesskor, vilket går emot SVT:s reklamregler. Det löste sig för sångerskan och hon gick till och med och vann tävlingen. Låten hyllades däremot inte lika mycket i Europa som i Sverige och låten åkte redan ur i semifinalen.