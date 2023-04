Den tionde säsongen av "Husdrömmar" inleddes med festligheter där det firades att SVT-programmet fyllde tio år.

Under jubileumsfesten var det en viss person som saknades och det väckte en hel del frågetecken. Här kan du läsa om anledningen till varför den tidigare Husdrömmar-programledaren Pernilla Månsson Colt inte var med under festen.

Det dröjde heller inte länge innan tittarna riktade skarp kritik mot det annars omåttligt populära programmet – och på den banan har det fortsatt.

Tittarnas kritik mot SVT:s Husdrömmar: "Skitprogram"

Tittarnas kritik mot Husdrömmar 2023: "Pinsamt"

När det sista avsnittet för säsongen sändes under måndagen fortsatte kritiken mot "Husdrömmar" att hagla på programmets Instagramkonto.

"Älskar husdrömmar men denna säsongen har varit under all kritik. Har något hus blivit färdigt? Hade hellre väntat till hösten for att få se färdiga hus."



"Varför visa när husen inte är klara? Hoppa över en säsong och sänd när det finns ett färdigt resultat!"

"Som vanligt inte färdigt?"

"Varför visa halvfärdiga hus det sista bedrövligt sluta!"

"Detta var ju bara pinsamt! De hade ju inte ens fått upp väggar i huset!? Inte ens fasaden var klar? Det var inte ens halvfärdigt."

"Suck. Ytterligare en bortkastad timme på ytterligare ett ofärdigt projekt. Det borde vara en varningstext i början på programmet som varnar för att inget färdigt resultat visas. Skärpning inför nästa säsong."

"Ännu ett hus som inte blev färdigt i denna säsongs Husdrömmar!"

"Denna säsongen alltså… Är så besviken över att inte husen är klara först innan ni visar avsnitten ."



Foto: Skärmavbild/Instagram/svthusdrommar

SVT svarar: "Håller med om att det är tråkigt"

I kommentarsfältet på samma inlägg har SVT bemött kritiken.

"Vi är medvetna om att några av årets husprojekt inte blivit klara och håller med om att det är tråkigt. Många av våra husbyggen har på senaste tiden drabbats av stora förseningar och tyvärr har vi inte haft möjlighet att skjuta fram fler program till senare än vad vi redan gjort", skriver man och fortsätter vidare:

"Vi är glada att merparten i årets säsong varit inflyttade i sina hus när vi avslutat våra inspelningar, och hos de som inte blivit helt klara har vi fått vara med på inspirerande resor och vi är nöjda med allt vad de lyckats åstadkomma. Vi ser nu fram emot att återkomma till flera av de husprojekt som vi inte fick se helt färdiga i år, och hoppas på ett snart återseende!"

Foto: Skärmavbild/Instagram/svthusdrommar

Tittarna får helt enkelt vänta till nästa säsong i hopp om en uppföljning på några av säsongens ofärdiga husbyggen.



