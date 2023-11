I årets Så mycket bättre har vi hittills sett artister som bland annat Peg Parnevik, Ellen Krauss, Dogge Doggelito, Lasse Holm, Jonathan Johansson och Mapei. Ellen Krauss har snabbt blivit en tittarfavorit – och en av hennes tolkningar väckte väldigt starka reaktioner.



En annan tolkning som skapade något av en känslostorm i Så mycket bättre var när Jonathan Johansson tolkade en låt. Då blev det helt enkelt för mycket för Ellen Krauss, som i tårar stormade iväg från Så mycket bättre-inspelningen.

– Det är bara glädjetårar, men det var så sjukt bra. Fucking shit kuken, det vara bara fuck me det är så bra, sa Ellen mellan snörvlingarna.

Ellen Krauss stormade iväg från Så mycket bättre-inspelningen. Bildkälla: TV4

I det avsnittet som sänds nu på lördag så avslöjas både det ena och det andra – bland annat bestämmer sig Lasse Holm för att outa Måns Zelmerlöw.

Under lunchen i lördagens avsnitt så berättar Lasse Holm något han hade hört om Jonathan Johansson.

Lasse Holm avslöjar hemliga ingreppet – därför ser han inte ut som sin ålder

Jonathan Johansson fick i uppdrag att skriva en låt till en av Sveriges mest kända artister. Men när låten var färdigskriven fick Jonathan ingen respons. Bildkälla: TV4

– Du hade fått ett beställningsjobb. Och det var till en av våra största, mest erfarna schlagerartister i branschen, berättar Lasse Holm.

Lasse Holm är en av artisterna i årets Så mycket bättre. Bildkälla: Nora Lorek/TT Bild

Jonathan Johansson nickar instämmande och ser något obekväm ut. Men låten som Jonathan skrivit som beställning till en av Sveriges mest kända artister blev ingen succé...

– Han ghostade dig totalt. Du fick ingen respons, inget gehör. Du skickade den. Nada pasa. Vem var schlagerartisten?, säger Lasse Holm.

– Du vill outa honom så alltså, säger Jonathan då och fortsätter:

– This is not on me. Men det är Måns, säger Jonathan.

– Måns Zelmerlöw. Den rackaren, säger Lasse Holm.

Måns Zelmerlöw berättar: "Därför var jag otrogen"

Måns Zelmerlöw. Bildkälla: Caisa Rasmussen/TT Bild

Lasse Holm tror att det måste vara så att Måns aldrig nåddes av låten, och att det var därför han aldrig svarade när Jonathan kontaktade honom.

Så kan det gå!

Så mycket bättre sänds på TV4 och TV4 Play på lördagar klockan 20.00