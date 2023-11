Det hittade tandläkaren i Toves mun efter Robinson: "Det luktade lik"

Under ett par intensiva veckor under våren 2023 så spelades höstens säsong av Robinson 2023 in. Programledare är Petra "Pam" Malm, och på Robinson-ön på El Nido i Filippinerna har ett gäng svenska deltagare kämpat för sin överlevnad – och en vinst.

Säsongen har kantats av intriger, en oerhört hunger, svåra tävlingar och infekterade bråk mellan flera av deltagarna. En av profilerna som har blivit mest omskriven är makeupartisten Tove Dalsryd, 30, från Stockholm.

Tove Dalsryd i Robinson 2023.

Sedan hon roffade åt sig immunitetshalsbandet i den allra första tävlingen så har hon briljerat i flera av tävlingarna, och i en intervju i podden Nyheter24: Sanning & Konsekvens så avslöjade Tove ett av sina knep för att vara så uthållig och vinna i tävlingarna.

I intervjun med Nyheter24, som gjordes av Gabriella Bark och Quetzala Mikko Blanco, så får Tove frågan vad hon saknade allra mest hemifrån.

Tove Dalsryd berättar att produktionen sa att deltagarna luktade "lik".

Kanske hade en del sagt toapapper, mobiltelefon eller obegränsad tillgång till mat. Men för Tove Dalsryd var det något annat som saknades.

– Mmm, kanske tandborste och tandkräm. Jag vet att jag kollade på Robinson innan, och när de sitter och pratar med varandra. Att de har säkert jättedålig andedräkt. Man vill inte prata nära. Man borstar ju inte tänderna alls. Ylva hade ju tandtråd som personlig sak, så vi lånade ju tandtråd av henne. Men kanske det...säger Tove.

Tove Dalsryd gick till tandläkaren efter sin tid i Robinson.

– Gick du till tandläkaren det första du gjorde när du kom hem?, undrar Quetzala.

– Nej, haha. Jag gick första gången för typ två veckor sedan. Då hade jag början till hål och jättemycket tandsten, berättar Tove.

– Men det var ju typ det äckligaste. Och kanske att tvätta håret, fortsätter Tove.

Gabriella undrar om det är så att deltagarna känner hur de luktar själva, eller om de efter ett tag blir "blinda" för varandras kroppslukter.

– Nej, jag har inget luktsinne. Men produktionen sa ju att vi luktade lik, berättar Tove.

