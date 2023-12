"Stjärnorna på slottet"-festen som tittarna inte fick se

SVT:s succéprogram “Stjärnorna på slottet” är tillbaka med ännu en till säsong. Den 30 december sänds det första avsnittet av årets upplaga av underhållningsprogrammet.

I år är det Sanna Nielsen, Mark Levengood, Caroline af Ugglas, Marcus Samuelsson och Pernilla Wiberg som samlas på Bäckaskog slott för att dela med sig av sina liv och karriärer.

Festen i Stjärnorna på slottet

Programmet spelades in under sommaren 2023, och för Nyheter24 berättar flera av deltagarna att gänget kom varandra nära under inspelningen.

Caroline af Ugglas berättar att de flesta kvällarna under inspelningsveckan var rätt så lugna, men att den sista inspelningsdagen avslutades med en slutfest, som inte filmades.

– Sista kvällen hade vi party. Men alla var ju ganska trötta då ändå, för man hade ju sömnbrist i slutet av veckan. Men vi dansade och hade kul, absolut, säger af Ugglas och fortsätter:

– Allt var ju en fest. Tänk att få gå upp på morgonen och få värsta frukosten och få höra värsta storyn, och att vi lekte de här lekarna. Det var ju verkligen sex dagars party! Helt otroligt!

Programmet spelas in på Bäckaskog slott. Foto: "Stjärnorna på slottet"/SVT

Sanna Nielsen: "Jag hade kul med Pernilla Wiberg"

Även Sanna Nielsen berättar att de under inspelningen gick och la sig relativt tidigt, eftersom de ofta var trötta efter de långa dagarna. Men en avslutningsfest ägde rum sista kvällen, när allting var inspelat och klart.

– Jag hade jävligt kul med Pernilla. Vi stod och sjöng massa låtar hon och jag, och dansade. Jag har en bild som jag tänkte lägga ut när man knappt ser att det är jag och Pernilla, för att vi står och rockar så hårt. Men det var väldigt kul. Alla hade väldigt skoj, och man slappnade ju av på ett annat sätt när kamerorna inte var på och när man var klar helt enkelt.

Pernilla Wiberg om slutfesten: "Var uppe lite längre"

Pernilla Wiberg förklarar att de på slutfesten var uppe en aning längre än på de andra inspelningsdagarna.

– Då var vi uppe lite längre. Jag tror det blev midnatt faktiskt. Kors i taket! Det var en härlig förlösande kväll ändå, att inte vara på spänn hela tiden, säger Wiberg.

Även dagen efter slutfesten passade gänget på att spendera extra mycket tid tillsammans, vilket Sanna Nielsen menar är ett tecken på hur bra de alla kom överens.

– Vi gick upp och käkade frukost tidigt, så att vi fick tid med varandra innan vi skulle åka och skiljas åt, berättar artisten.

