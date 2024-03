Svenska kändisen som Erika Persson festade med under Mello

Det var efter Gunilla Persson blev en av profilerna i “Svenska Hollywoodfruar” som hon tog hela Sverige med storm. Ända sedan dess har hon varit en av de mest omtalade tv-personligheterna i landet, och hennes karriär har fortsatt gå spikrakt uppåt.

Inte nog med att Gunilla har blivit en folkkär medieprofil, så har hon även en imponerande modellkarriär på cv:t. När Gunilla var 25 år gammal blev hon nämligen värvad till modellagenturen Elite Models.

Erika Persson är Gunilla Perssons dotter

2002 fick Gunilla Persson sin dotter Erika Persson, och hon har tidigare berättat för Aftonbladet att det var tack vare sin pappa som det lilla livet kom till världen.

– Han blev sjuk och gick bort på ett år. Jag brukar säga att det var pappa som ordnade en deal med Jesus och såg till att jag fick Erika. Han visste hur mycket jag behövde ett barn, jag var ju 40 plus, så han ordnade med Gud att jag fick ett barn, har hon sagt till till tidningen.

Erika Persson på röda mattan. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Gunilla Persson tävlar i Melodifestivalen 2024

I dag är Erika Persson 21 år gammal, och precis som sin mamma bor hon i Los Angeles. Men under vintern 2024 har Erika Persson varit mer än vanligt i Sverige. Anledningen? Att mamma Gunilla har medverkat i Melodifestivalen 2024. Med sin låt och countrydänga “I Won’t Shake (La La Gunilla)” har Gunilla Persson blivit en av de största snackisarna bland startfältet i årets Mello.

De som hittills tagit sig direkt till final i Melodifestivalen 2024 är hittills Smash Into Pieces, Lisa Ajax, Maria Sur, Liamoo, Cazzi Opeia, Jacqline, Danny Saucedo och Dotter.

Gunilla Persson lyckades däremot ta sig till kvalfinalen där hon ska slåss om en finalplats mot bland andra Elisa Lindström, Adam Woods, Scarlet och Fröken Snusk.

Erika Persson om efterfesten: "Vi dansade"

Efter att Gunilla hade kammat hem en imponerande fjärdeplats i deltävling 3 partajade hon, precis som de andra artisterna, loss på efterfesten. Gunilla Persson firade med bubbel, dans och ännu ett framträdande med sin kioskvältare till låt.

Erika Persson och Gunilla Persson på efterfesten. Foto: Johan Nilsson/TT

På efterfesten var även hennes dotter Erika Persson, som också firade uppe på scenen med sin mamma. Bara dagar innan kvalfinalen träffade Nyheter24 Erika Persson på röda mattan, och passade då på att fråga henne om den mytomspunna efterfesten. Erika Persson berättade då att det var ett visst välkänt namn som gjorde ett extra starkt avtryck under kvällen.

Festade du med någon kändis som man känner igen? Någon annan av artisterna kanske?

– Ja, alla var där. Och jag älskar Cazzi Opeia. Hon är jättesöt och gullig. I love her. We danced a little bit, so I love that.

