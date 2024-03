Så fick SVT Lotta Ramel att tacka ja till Hotell Romantik

Hotell Romantik är tillbaka med en ny, lustfylld säsong och i år har de österrikiska alptopparna bytts ut mot portugisiska sandstränder.

I programmet får vi se tio seniorer i åldrarna 65 - 85 dejta varandra under lekfulla former för att på så sätt kanske hitta någon som får det att pirra till lite extra. Men det hela görs under väldigt kontrollerande former.

Nyheter24 har tidigare rapporterat om att deltagarna tvingas skriva på papper innan avfärd som handlar om samtycke och alkohol.

Deltagarna får skriva på papper om alkohol innan sin medverkan i Hotell Romantik. Bildkälla: SVT

– Innan inspelningarna drog igång fick alla deltagare information om samt läsa igenom och skriva under särskilda ordningsregler som gällde bland annat samtycke, att inte bli "påtagligt alkoholpåverkad" och hur de skulle behandla varandra. Vid eventuellt regelbrott var det förenat med avslutad inspelning och hemfärd, berättade, Molly Brunner, pressansvarig.

Men någon som sannerligen förberett sig, det var Sven-Erik Sjögren, 72 som redan efter första avsnittet mött starka reaktioner. Detta för att man bland annat gått omkring klädd i en "mankini" (manlig stringbikini) samt att han hade med ett kuvert med "kåtpiller".

Sven-Erik Sjögren. Bilskälla: SVT

– Till hotellet hade jag med mig Viagra, för det vet folk vad det är, men jag har flera sorter som jag laborerar emellan, sa Sven-Erik till Nyheter24.



Så fick SVT med Lotta Ramel i Hotell Romantik

En annan deltagare som stuckit ut är Lotta Ramel som levt i offentlighetens ljus sedan barndomen då hon både är dotter till Povel Ramel och senare i livet arbetat som skådespelare.



Deltagarna i Hotell Romantik ligger och skvallrar på stranden. Bildkälla: SVT

– Det handlar om att få människor att hoppa upp ur soffan. I vår ålder är det många gubbar som har försoffats, om jag ska vara ärlig, kvinnor är mycket mer nyfikna. Nu generaliserar jag, men jag tycker att det ligger någonting i det, sa hon om sin medverkan.

Lotta Ramel är med i Hotell Romantik. Bildkälla: Janne Danielsson/SVT

Många tittare har ställt sig frågan hur det kommer sig att kanalen fick med Lotta Ramel i programmet. Och det hela kan nog komma att låta lite oväntat.

Frestade ni Charlotte Ramel med en trevlig summa pengar eller ringde ni bara upp och frågade?

– Hon ansökte helt själv till programmet, svarade Molly Brunner, pressansvarig.

Hotell Romantik 2024: Så mycket kostar en natt på slottet