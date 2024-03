Den 35:e säsongen av "Antikrundan" rullar just nu i SVT och för bara några veckor sedan meddelade produktionen vilka orter man tänkt besöka under sommaren 2024 då nästa säsong spelas in.

Många av experterna i programmet har varit med länge, däribland Knut Knutson, Rickard Thunér och Claes Moser. Men nu lämnar den senare programmet – något som han antydde redan under tisdagskvällen i ett inlägg på Instagram.

Då skrev Moser nämligen att hans "absolut sista framträdande i Antikrundan" blir i Falsterbo i augusti.

"... därefter övergår jag i dvala med andra livsbejakande uppgifter och memoarskrivande tar vid detta efter snart trettio år i Antikrundans tjänst som bestått i så många akter av cirkuskunskap och närvaro under så många år. Ett underbart kamratgäng alltifrån tekniker, idémakare och oss artister i manegen och alla tålmodiga besökare i kön som kommit med positiva undranden år ut och in", skriver experten i inlägget.

Hit kommer "Antikrundan" under sommaren 2024

Claes Moser lämnar "Antikrundan" i SVT

När Aftonbladet når Claes Moser på onsdagen bekräftar han att han ska lämna SVT-långköraren.

– Jag tycker som Greta Garbo att man måste sluta när man fortfarande står för beslutet själv. Nu är jag nöjd och det är inte mer än rätt att släppa fram någon ny och ung person. Jag har gjort det här i tillräckligt många år, säger han och konstaterar också att han inte varit helt nöjd med hur programmet utvecklats.



– Det är klart jag har synpunkter på programmet som jag tycker är lite för befriat från kunskap. Kärnan i ”Antikrundan” är att det är ett kunskapsprogram och inte att det blir ytterligare ett flams- och skrattprogram. Jag tycker att man har tappat bort värderingsaspekten och förklaringen i föremålen lite väl mycket. Det var bättre förr.

Rickard Thunérs besked om framtiden i "Antikrundan"

Claes Moser har värderat otaliga föremål i "Antikrundan". Foto: Stella Pictures

Chocken i Antikrundan – loppisfyndet för 13 kronor var VÄLDIGT värdefullt

Claes Moser: "Inte varit några schismer"

Enligt Claes Moser ska han ha känt sig redo att lämna "Antikrundan" i "några år".

– Men det har inte varit några schismer, däremot tycker jag att det engelska programmet är så vansinnigt mycket bättre. Det är mer faktabetonat och när jag är ute och träffar folk märker jag att man saknar det där. Det får inte bli för mycket köer, kulmagar och krokodiltårar. Det ska istället vara mer förklaringar till föremålen som folk kommer med, säger han till Aftonbladet.