Kvinnlig Robinson-deltagare anklagas för vikthån: "Sa att jag skulle skämma ut mig"

Robinson 2024 inleddes med ett riktigt chockbesked, både för tittare och deltagare: de två lagen skulle bestå av kvinnor respektive män.

– Det brakar i gång med dramatik på en gång. En väldigt laddad tävling det första som händer och sedan får vi två väldigt, väldigt olika läger, sa programledaren Anders Lundin i ett pressmeddelande inför premiären.

Ci Lindström duellerade mot Desirée Forsberg Fors

Och dramatik, det har det sannerligen blivit. En av de konflikter som präglat säsongen hittills har kretsat kring Ci Lindström, som i ett av de första Robinson-avsnitten blev utvald av Simone Sjöström till att duellera mot Desirée Forsberg Fors.

Ci gick, till övriga lag syd-deltagares besvikelse, vinnande ur duellen och fick då ett immunitetshalsband.

– Rakt ut sagt så är det ju henne vi vill ha ut, sa deltagaren Charlotta Hedlund, som kallade utfallet för lagets "worst case scenario".

Ci Lindström. Foto: TV4

Ci Lindström ställdes mot väggen i lägret

Väl tillbaka i lägret dröjde det inte länge innan Ci Lindström, inför det stundande örådet, uttryckte en vilja att rösta ut Simone, som ställt henne och Desirée i duellen från första början. Hon beskrevs då av Ci som "den svagaste länken".

Men efter örådet, som slutade med att Desirée fick lämna, börjar snacket direkt gå om att Ci skulle ha velat få ut Simone.

– Jag känner att jag blivit slängd under bussen, säger Ci i programmet, som då hävdar att det varit Desirée som bestämt att de skulle rösta på Simone.

– Det känns ju väldigt konstigt att du som så stark person skulle säga "säg vem vi ska ta, så tar vi den". Har du ingen egen mening?, kontrar Charlotta.

– Det går inte att tro på något du säger, säger Simone.

Charlotta Hedlund stal Ci Lindströms immunitet

När Ci Lindström senare lyckas hitta en gömd immunitet vid lagets läger bestämmer hon sig för att hålla hennes fynd hemligt. Men resten av lag syd anar oråd och i samband med att Ci är på toaletten tar Charlotta Hedlund immuniteten ur Cis byxor och kastar in den i djungeln.

Charlotta Hedlund. Foto: TV4

Det visar sig senare att tillaget strider mot reglerna. Hade immuniteten tagits från ett gömställe eller tappats bort och blivit upphittat av en annan deltagare vore det okej.

– Men vi vill inte att ni börjar leta i varandras personliga saker, rotar i fickor eller väskor, säger Anders Lundin i programmet och fortsätter:

– Vi tycker inte att det är okej, vi tycker att det blir tråkigt och otrevligt.

Charlotta Hedlund: "Hade varit elak mot Simone"

Många tittare har reagerat starkt på att Charlotta Hedlund tog immuniteten från Ci Lindström och i en video på Tiktok, som Charlotta även delat på Instagram, lyfter hon situationen.

– Först och främst så vill jag bara att ni ska förstå och tänka över att det är en väldigt liten del som ni får se på tv. Allt klipps ihop för att det ska bli bra tv. Med det sagt så lägger jag mig platt inför att jag tog immuniteten. Till mitt försvar visste vi att vi fick ta immuniteter, men tydligen inte i byxficka eller en privat ägodel, säger hon och fortsätter:

– Det är inte schyst gjort av mig, men där och då tänkte inte vi att det var fusk.

I samma video förklarar också Charlotta varför laget ville att Ci skulle lämna tävlingen.

– Grunden till att vi alla i tjejlaget ville rösta ut Ci var för att hon hade varit elak mot Simone, säger hon och uppger att Ci yttrat kränkningar mot Simone, genom att bland annat säga att hon är "för tjock".

– Men inget av det här har visats på tv.

Ci Lindström: "Har följt alla regelverk"

När Nyheter24 frågar Ci Lindström hur hon ser på Charlotta Hedlunds video och anklagelse om att hon skulle ha yttrat kränkningar gentemot Simone Sjöström säger hon så här:

– Det är nog bara ett sätt att hitta ursäkter till sin stöld.

– Mer har jag inte att säga. Spelet är slut och jag kan inte förstå att hon fortsätter efter hennes beteende. Jag har inte pratat illa om någon varken före eller efter och har följt alla regelverk.

Simone Sjöström: "Mycket kommentarer om hur jag såg ut"

Simone Sjöström menar emellertid att Ci Lindström, sedan hon valde ut henne till duellen, velat få ut henne ur tävlingen och att det då förekommit kommentarer om hennes kropp.

– Men sättet hon gjorde det på var väl kanske inte det schysstaste. Det var väldigt mycket kommenterar om hur jag såg ut och att jag var kortare och tjockare än de andra tjejerna, vilket då gjorde att Ci tyckte att jag var svagaste länken och skulle sinka laget med att jag inte skulle kunna springa eller simma lika snabbt som dem och även ha svårt att gräva mig under eller klättra över saker, berättar hon för Nyheter24 och fortsätter:

– Allt det här sa hon både bakom min rygg till de andra tjejerna, men också till mitt ansikte. Hon sa även till mig att jag skulle skämma ut mig och se dum ut i tv och att hon vet hur tv fungerar eftersom hon är mycket äldre än mig.

Simone Sjöström. Foto: TV4

Lag syd bad Robinson-produktionen om hjälp

Enligt Simone Sjöström var de andra lagmedlemmarna stöttande och till stor hjälp.

– Men till slut fick dem också nog och vi valde då att berätta allt det här till den deltagaransvariga som sa att hen skulle ta det vidare till produktionen, men att hen inte kunde lova vad för åtgärd som skulle vidtas.



– Vi sa även att vi inte ville att Ci skulle diskas och bli hemskickad utan mer kanske att hon skulle få någon tillsägelse av produktionen eller liknande.

Simone vet inte om någon ur produktionen någonsin pratade med Ci, men konstaterar att stämningen blev bättre efter att laget ställt henne mot väggen.

– Vi hade ändå en bra relation resten av säsongen som ni kommer få se, och vi har kontakt efter Robinson och är absolut inte ovänner eller har något otalt med varandra i dag, utan alla vet att Robinson är ett spel och framför allt en tv-produktion och det som hände på ön har vi lämnat kvar där.

Robinson-producenten: "Har en löpande dialog"

När Nyheter24 frågar TV4 om man har någon kännedom om de påstådda kränkningarna och om man vidtagit några åtgärder i det aktuella fallet svarar Caroline Norrby, exekutiv producent för Robinson, i en skriftlig kommentar:

”Robinson spelas som bekant in under tuffa förhållanden där deltagarna är under ständig press, därav uppstår ofta starka känslor och heta diskussioner. Vi i produktionen har en löpande dialog med samtliga deltagare under programmets inspelning.”

