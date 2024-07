Pernilla Wahlgrens hemliga knep i "Allsång på Skansen"

Det var i oktober 2022 som det stod klart att realityprofilen och artisten Pernilla Wahlgren skulle bli ny programledare för “Allsång på Skansen”. Hon tog då över stafettpinnen från Sanna Nielsen, som lämnade rollen med blandade känslor.



– Jag säger ju hejdå till något som jag har älskat att göra, sa artisten då till TT.

Sanna Nielsen. Foto: Christine Olsson/TT

LÄS MER: Pernilla Wahlgren ryter ifrån mot följaren: “Det är vidrigt”



Pernilla Wahlgren tog över efter Sanna Nielsen

Och sommaren 2023 var det dags för Pernilla Wahlgren att göra debut som allsångsledare. Hennes allra första program lockade svindlande 1,4 miljoner tittare, medan Sanna Nielsen samlade 300 000 färre till premiären 2022.

Den 25 juni hade en ny säsong av “Allsång på Skansen” premiär, och ännu en gång var det Pernilla Wahlgren som höll i taktpinnen.

LÄS MER: Allsång på Skansen 2024: Alla artister som är med

Pernilla Wahlgren. Foto: Mickan Mörk/TT

Allsången har varit ett stående inslag på Skansen sedan 1935, och programmet sänds i SVT sedan 1979. Programmet har blivit ett självklart inslag under svenskarnas semester och sommarlov, där just allsångssjungandet är en central del. Utvalda allsånger blandas med uppträdanden från gästartisterna, och publiken uppmuntras att sjunga med under programmets gång.

MISSA INTE: Därför gästar inte Benjamin och Bianca "Allsång på Skansen"



Pernilla Wahlgrens knep inför "Allsång på Skansen"

Det innebär att Pernilla Wahlgren, som allsångsledare måste memorera en hel del låttexter, och för Nyheter24 har hon berättat om ett visst knep hon tar till…

Har du något trick för att lära dig alla texter?

– Ja, mitt trick är att jag tar promenader med hundarna på kvällarna och så går jag och så sjunger jag låtarna jag måste lära mig om och om igen. Jag måste kunna alla Allsångslåtarna som alla sjunger, inte bara mina egna.

– Så det är mitt trick för att få in texterna. Så det blir väldigt mycket långa promenader och hundarna får jättemycket motion, vilket de är glada för.

MISSA INTE: Då kan Pernilla Wahlgren lämna "Allsång på Skansen"