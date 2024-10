Erik Videgård: "Du har lagat stuvade makaroner fel hela ditt liv"

Stjärnkocken Erik Videgård har blivit ett känt ansikte runt om i stugorna och han är just nu aktuell i "Kockarnas kamp All Star" som sänds på TV4. Han dyker med jämna mellanrum upp i Nyhetsmorgon där han är en återkommande gäst under helgsändningarna.

Utöver att laga mat så delar han även med sig om sina åsikter kring vad man bör och inte bör göra i ett kök, och där tar han minst sagt i från tårna.

LÄS MER: Kändiskocken: Därför ska du ALDRIG använda vitlökspress

Erik Videgård. Bildkälla: Marcus Ericsson/TT

Exempelvis så sågade Erik bearnaisesås på burk av den enkla anledningen att han inte anser att de inte innehåller riktig dragon.



– Det är en majonäs med dragonsmak. Det har ingenting med bearnaise att göra över huvudtaget. Urk, har han tidigare sagt i Nyhetsmorgon.

Nyligen pratade han också om att det svider i hans ögon varje grillsäsong då han ser att många grillar hamburgare.

– Att grilla en hamburgare är det värsta du kan göra. Färsen innehåller ju fett. När du grillar burgarna så smälter fettet och rinner ut. Och då är det ju logiskt, utan fettet blir burgarna torra. Du får heller ingen fin, karamelliserad stekyta vilket många antagligen märkt av själva, berättade han då.

Men nu har han kastat en annan sanning – och denna gång gäller det den folkkära rätten stuvade makaroner.

Erik Videgård: "Du har kokat stuvade makaroner fel hela ditt liv"

Erik Videgård gästade nyligen matpodden "Ingredienserna" och där tog de upp olika sätt att stuva makaroner.

Erik Videgård gästade podden "Ingredienserna". Bildkälla: Acast

– Jag måttar upp makaronerna med exakt så mycket vatten som det är makaroner. Sen kokar det för att få ut stärkelsen. Sen kör jag i mjölk, kokar, fyller på, kokar och sen när jag får rätt textur på makaronerna i förhållande till mjölk så det är så där krämigt och härligt, då slänger jag i en klick smör, salt, vitpeppar och muskot.



LÄS MER: Kocken Erik Videgårds käke gick av – mitt under resan: "Djävulskt ont"

– Det är ju gåshud... sen riktigt hårt stekt falukorv... och efter det där får man ju gå på med hur mycket sötstark man vill, påpekar Philip De Giorgio.

– Haha ja det får man absolut, säger Erik.