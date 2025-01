The Last of Us säsong 2: Premiärdatum, rollista och trailer

The Last of Us gjorde succé när den släpptes 2023. I Sverige var det den mest sedda serien på HBO Max under det året. Nu är det snart dags för en andra säsong.

Berättelsen om Joel och 14-åriga Ellie gjordes först som ett spel, och utspelas 20 år efter att den moderna civilisationen har förstörts.

I den andra säsongen, som utspelas fem år senare, dras Joel och Ellie in i en ny konflikt.

Foto: Stella Pictures / LANDMARK MEDIA / Alamy

LÄS MER: Squid Game säsong 3 – då kommer den

The Last of Us säsong 2 – datum för premiären

The last of us säsong 2 har premiär på Max i april, något den exekutiva producenten Neil Druckmann bekräftade i januari 2025.

Exakt premiärdatum är ännu inte känt.

LÄS MER: Allt om "Sällskapsresan": Skådespelare, roller och kläder

The Last of Us säsong 2 rollista – vilka skådespelare är med?

Precis som i första säsongen spelas de två huvudkaraktärerna Joel och Ellie av Pedro Pascal och Bella Ramsey i säsong två.

I säsongens första avsnitt är bland andra dessa skådespelare med, enligt IMDb:

Ariela Barer (Mel)

(Mel) Kaitlyn Dever (Abby Anderson)

(Abby Anderson) Tati Gabrielle (Nora)

(Nora) Spencer Lord (Owen)

(Owen) Gabriel Luna (Tommy Miller)

(Tommy Miller) Young Mazino (Jesse)

(Jesse) Finn McCager (Caleb)

(Caleb) Isabela Merced (Dina)

(Dina) Catherine O'Hara

Danny Ramirez (Manny)

(Manny) R utina Wesley (Maria Miller)

(Maria Miller) Jeffrey Wright (Issac)

Foto: Jordan Strauss/TT

LÄS MER: Rollista i serien Whiskey on the rocks: Här är alla skådisar

Hur många avsnitt är det i The Last of Us säsong 2?

Enligt IMDb kommer The Last of Us säsong två bestå av sju avsnitt, två färre än i säsong ett.

The Last of Us säsong 2 trailer

Den 7 januari släppte Max en trailer för The Last of Us andra säsong. Se den här:

LÄS MER: Sant och falskt i ”Genombrottet” på Netflix