Rollista i serien Whiskey on the rocks – här är alla skådisar

När har Whiskey on the rocks premiär?

Tv-serien "Whiskey on the rocks" hade premiär på juldagen, alltså den 25 december 2024, i SVT Play och SVT1.

Whiskey on the rocks handling – vad handlar serien om?

"Whiskey on the rocks" är en drama- och komediserie som baseras på verkliga händelser. Under Kalla kriget på hösten år 1981 kör en sovjetisk ubåt på grund utanför Karlskrona och plötsligt befinner sig Sverige i händelsernas centrum. Statsminister Thorbjörn Fälldin, som i serien spelas av Rolf Lassgård, försöker lösa konflikten och undvika ett världskrig mellan två kärnvapenmakter.

Hur många avsnitt är det av Whiskey on the rocks?

Serien består av sex stycken avsnitt, som alla är omkring 30 minuter långa.

Var utspelar sig Whiskey on the rocks?

"Whiskey on the rocks" utspelar sig i Torhamnaskär i Blekinge skärgård.

Vilka står bakom Whiskey on the rocks?

I rollistan för "Whiskey on the rocks" hittar vi en hel del kända ansikten. Rolf Lassgård, som spelar seriens huvudkaraktär Thorbjörn Fälldin, har en lång karriär som skådespelare bakom sig. Han har bland annat medverkat i "Min pappa Marianne", "Jägarna" och "Beck – Roseanna".

Här är de övriga skådisarna:

Jonas Jonasson

Henrik Jansson-Schweizer

Anders Mossling

Niklas Engdahl

Filip Berg

Per Larsson

Elsa Saisio

Kestutis Stasys

Mark Noble

Katrin Sunberg

Adam Lundgren

Per Ragnar

Rolf Lydahl

Skådespelaren Filip Berg är med i tv-serien "Whiskey on the rocks" där han spelar karaktären Håkan Martinsson. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Whiskey on the rocks trailer – här är den

Här kan du se trailern till "Whiskey on the rocks".