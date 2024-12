"Sällskapsresan"-filmer – hur många finns det?

Den första "Sällskapsresan" släpptes 1980 och handlar om karaktärerna Stig-Helmer Olsson och Ole Bramserud på deras semester på Gran Canaria, Spanien, där de stöter på olika problem.

Sedan dess har ytterligare fem filmer släppts i filmserien. Här är alla "Sällskapsresan"-filmerna:

Sällskapsresan (1980)

Sällskapsresan 2 – Snowroller (1985)

SOS – en segelsällskapsresa (1988)

Den ofrivillige golfaren (1991)

Hälsoresan – en smal film av stor vikt (1999)

The Stig-Helmer Story (2011)

Stig-Helmer och Ole. Foto: Skärmavbild/TV4

"Sällskapsresan" Lasse Åberg – spelar han Stig-Helmer?

Det stämmer! Lasse Åberg spelar huvudrollen som spelar Stig-Helmer Olsson. Men visste du att han även har regisserat filmen? Jajamän, han är en man med många strängar på sin lyra.

I en intervju med Hänt har han berättat att det tyvärr inte blir några fler "Sällskapsresan"-filmer.

– Du förstår, jag är i den åldern att folk ramlar omkull runt omkring mig nu. Min kära normman finns inte längre, producenten finns inte längre, och så vidare. Jag hade kunnat fortsätta rabbla, sa han då.

"Sällskapsresan Jon Skolmen – spelar han Ole?

Vid Stig-Helmers sidan genom filmerna finns norrmannen Ole Bramserud som spelas av Jon Skolmen. Han somnade in 2019 vid 78 års ålder.

– Han var en oerhört empatisk och trevlig person med bra klipp i replikerna, sa Åberg om Skolmens död, till Aftonbladet.



Jon Skolmen dog 2019. Foto: Åserud, Lise/TT

Sällskapsresan roller – vilka är skådespelarna?

Stjärnorna i "Sällskapsresan" är Lasse Åberg som spelar Stig-Helmer Olsson, samt Jon Skolmen som spelar norrmannen Ole Bramserud. Några andra kända skådespelare och deras roller i "Sällskapsresan" är:

Kim Anderzon som spelar Siv

Lottie Ejebrant som spelar Maj-Britt "Majsan"

Roland Janson som spelar Gösta

Magnus Härenstam som spelar Doktor B.A:son Levander

Ted Åström som spelar Lasse

Weiron Holmberg som spelar Robban "Partille"

Sven Melander som spelar Bertil "Berra"

"Sällskapsresan" kläder – vad är "Suntrip"?

I filmen finns en fiktiv resebyrå heter Suntrip och i filmen syns Suntrip-solhattar och tröjor samt den klassiska tröjan med trycket "Ikväll får 107 svenskar gonorré".

Eftersom filmen har blivit så populär så har även kläderna blivit det och du kan hitta dem i flera online-butiker.

Sällskapsresan. Foto: Skärmavbild/TV4

"Sällskapsresan" plats – var spelades filmerna in?

Den första filmen är till största del inspelad på Gran Canaria på hotellen Australia i Playa del Inglés och Rocas Rojas i San Agustín. Den andra filmen "Sällskapsresan 2 snowroller" spelades in i orten Verbier i schweixiska Alperna.

"SOS – en segelsällskapsresa" spelades in i Stockholms skärgård och "Den ofrivillige golfaren" spelades in i Skottland och på Öland. "Hälsoresan – en smal film av stor vikt" spelades till stor del in i Dalarna. Det är desto oklarare exakt var "The Stig-Helmer Story" spelades in.

"Sällskapsresan 2 snowroller" – vad handlar den om?

I den andra filmen "Sällskapsresan 2 snowroller" drar Ole Bramserud med sig Stig-Helmer till alperna för en skidsemester. Några andra roller och skådespelare i filmen är:

Cecilia Walton som spelar Lotta

Eva Millberg som spelar "Kärran"

Ingrid Wallin som spelar Gullan

Björn Garanth som spelar Göte

Erica Larsson som spelar Sara

Oscar Franzén som spelar Niklas

David Kehoe som spelar Algy

Bengt Andersson som spelar Brännström

"Sällskapsresan" stream – var kan man se filmerna?

Det är många som undrar var det går att se "Sällskapsresan". Du kan bland annat se den på TV4 play och Viaplay.

