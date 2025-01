Det var den 25 december förra året som "Vargasommar" hade premiär på TV4 Play Plus. Två veckor senare började thrillerdramat visas linjärt på TV4.

I ett pressmeddelande inför premiären presenterade kanalen handlingen i tv-serien, som är baserad på Hans Rosenfeldts roman med samma namn:

"Serien följer Haparandapolisen Hannah Wester, som gör en makaber upptäckt efter att en död varg påträffats med mänskliga kvarlevor i magen. Fallet kan kopplas till en blodig droguppgörelse på andra sidan gränsen i Finland. Samtidigt råkar det udda paret Sandra och Kenneth krocka med en bil som visar sig innehålla en mördad man och tre värdefulla väskor som kan innebära en möjlighet till ett nytt liv. Vad Hannah och de andra inte vet är att yrkesmördaren Kat är på väg till Haparanda för att återfinna de försvunna väskorna. Det utlöser en brutal våldsspiral av sällan skådat slag på den lilla orten. Skeenden som visar sig ha kopplingar till Hannahs mörka plågsamma förflutna."

Eva Melander. Foto: Andrej Vasilenko/TV4

Eva Melander om sorgen i "Vargasommar"

Och TV4-serien, skapad av Jesper Ganslandt och Oskar Söderlund, går sannerligen hem ute i de svenska stugorna. Hundratusentals tittare har, enligt siffror från MMS, hittills sett tv-serien som består av sex delar.

I några av huvudrollerna ser vi Hannes Fohlin, Eliot Sumner, Henrik Dorsin och Amed Bozan. Men det är Eva Melander som spelar Haparandapolisen Hannah Wester, vars trauma i livet är att hennes dotter försvann som barn.

Eva Melander spelar karaktären Hannah Wester i Vargasommar. Foto: Andrej Vasilenko/TV4

För Aftonbladet har Melander berättat om situationen i serien och hur hon, med egna förluster, lärt sig att gestalta sorg.

– Eftersom det inte finns någon död kropp, ingen begravning, inga terapeutiska samtal om sorg, är det oförlöst i dem. Deras relation har liksom blivit fastfrusen, säger hon och fortsätter berätta om den sorg hon själv upplevt:

– I samband med att min mamma blev sjuk och dog. I samband med missfallen. Under kanske tre, fyra år kände jag mig som en soldat. Man får sörja en liten stund, sedan måste man resa sig upp, hoppet får inte dö.

Eva Melander och Henrik Dorsin. Foto: Johan Paulin/TV4

Därför ville Eva Melander göra "Vargasommar"

Men vad var det egentligen som fick Eva Melander, som spelat polis tidigare i "Rebecka Martinsson", att vilja göra rollen i "Vargasommar"?

– Det som lockade i själva rollen är att Hannah är en medelålders kvinna som är prestigelös och inte till lags, utan att det finns någon förklaring till det. Det brukar annars förklaras med någon diagnos. Sedan har hon ett trauma som hon tampas med. Och jag gillade inramningen, att Ganslandt refererar till bröderna Coen och ”No country for old men”. Att Hannah var ytterligare en polis i Norrbotten, just det tänkte jag inte ens på, säger hon till Aftonbladet.

