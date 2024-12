Rollista i tv-serien "Vargasommar": Här är alla skådisar

När har Vargasommar premiär?

"Vargasommar" har premiär på juldagen, alltså den 25 december, på TV4 Play.

Vargasommar handling – vad handlar serien om?

Tv-serien "Vargasommar" är baserad på Hans Rosenfeldts roman, och handlar om Haparandapolisen Hannah Wester, som spelas av Eva Melander. I serien dras Hannah Wester med i ett makabert fall när en död varg påträffas med mänskliga rester i magen. Utredningen avslöjar en blodig droguppgörelse som ägt rum på andra sidan gränsen i Finland.

Eva Melander spelar huvudkaraktären Hannah Wester i tv-serien "Vargasommar". Foto: Jakob Åkersten Brodén/TT

Hur många avsnitt är det av Vargasommar?

Serien består av sex stycken avsnitt.

Var utspelar sig Vargasommar?

"Vargasommar" utspelar sig i Haparanda i Sverige.

Vilka står bakom Vargasommar?

Tv-serien är skapad av regissören och manusförfattaren Jesper Granslandt, och manusförfattaren Oskar Söderlund, som tidigare jobbat med tv-serien "Snabba cash".

Vargasommar rollista – vilka skådespelare är med?

I rollistan för "Vargsommar" hittar vi en rad kända ansikten. Som tidigare nämnt spelar Eva Melander rollen som huvudkaraktären Hannah Wester, men vi kommer även få se ansikten så som Eliot Sumner, känd från filmer så som "No Time to Die" och "The Gentlemen", Henrik Dorsin, Amed Bozan, Nora Bredefeldt, Hannes Fohlin, Albin Grenholm, Olle Sarri och Eero Milonoff.

Amed Bozan, Henrik Dorsin, Eva Melander, Olle Sarri och Hannes Fohlin är alla med i "Vargasommar". Foto: Henrik Montgomery/TT

Vargasommar trailer

Här kan du se trailern till "Vargasommar".

